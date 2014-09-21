Новости главная

Новости мира татуировок


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Девушка с татуировкой осьминог на попеДолгожданный материал о Дейже Морган — Вам понравится!
15.09.2016Подробнее
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Блоггер Ивангай сделал первую татуировку!Теперь предплечье Ивана украшает татуировка со словом INTERNET.
4.09.2016Подробнее
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Управлять телефоном через татуировку? Без проблем!Технология «умной татуировки».
19.08.2016Подробнее

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Роботы оставят тату мастеров без работы?В сети появилось видео первого промышленного тату-робота!
5.08.2016Подробнее

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Тату краска может представлять опасность!Неожиданные результаты исследования европейского агенства
25.07.2016Подробнее

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8 потрясающих девушек с татуировкамиТату модели, на которых стоит подписаться
20.07.2016Подробнее

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Татуировка со световым мечомБританский певец сделал ультрафиолетовую тату на среднем пальце
18.07.2016Подробнее

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Татуировки на подошвеПлюсы и минусы нового тренда
16.07.2016Подробнее

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Тату с изображением AWPПрофессиональный игрок в Counter Strike сделал тату с изображением снайперской винтовки
11.06.2016Подробнее
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Самый смелый панчлайн рэпера GalatГалат выложил фото с новой надписью на груди
23.05.2016Подробнее
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Игорь Гостюнин — бодибилдер с костяной рукойИзвестный бодибилдер сделал татуировку на кисти
28.05.2016Подробнее
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Татуировка во время прыжка с парашютомКанадский тату мастер сделал тату на скорости 220 км/ч
16.05.2016Подробнее
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Новое видео Ромы Желудя о татутировкахЧестные ответы на острые вопросы подписчиков о тату
12.05.2016Подробнее
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Новая тату Паши Бумчика на пальцеНовое творение украинского влоггера — значок Like, изображенный на одноименной кнопке
10.04.2016Подробнее
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Денис Борисов сделал коррекция рукаваВидео процесса доработки самое известной татуировки видеоблоггера
04.04.2016Подробнее
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Тату студия MaruhaОбзор одной из крупнейших сетей тату-салонов Санкт-Петербурга
08.03.2016Подробнее
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Тату в честь детейНаибольшую популярность имеют имена и даты рождения
02.03.2016Подробнее
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Тату в виде заколдованного платьяМужчина из США сделал себе татуировку в виде изображения известного платья
24.02.2016Подробнее
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Тату «Родина Мать» Джеффа МонсонаИзвестный боец ММА сделал тату с изображением памятника русской культуры
22.12.2015Подробнее
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Запрет экстримистских татуировокОтветственность тату-салонов за нанесение нацистских тату
08.06.2016Подробнее