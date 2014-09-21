Новости главная

Новости мира татуировок
Девушка с татуировкой осьминог на попеДолгожданный материал о Дейже Морган — Вам понравится!
15.09.2016Подробнее
Блоггер Ивангай сделал первую татуировку!Теперь предплечье Ивана украшает татуировка со словом INTERNET.
4.09.2016Подробнее
Управлять телефоном через татуировку? Без проблем!Технология «умной татуировки».
19.08.2016Подробнее
Роботы оставят тату мастеров без работы?В сети появилось видео первого промышленного тату-робота!
5.08.2016Подробнее
Тату краска может представлять опасность!Неожиданные результаты исследования европейского агенства
25.07.2016Подробнее
8 потрясающих девушек с татуировкамиТату модели, на которых стоит подписаться
20.07.2016Подробнее
Татуировка со световым мечомБританский певец сделал ультрафиолетовую тату на среднем пальце
18.07.2016Подробнее
Татуировки на подошвеПлюсы и минусы нового тренда
16.07.2016Подробнее
Тату с изображением AWPПрофессиональный игрок в Counter Strike сделал тату с изображением снайперской винтовки
11.06.2016Подробнее
Самый смелый панчлайн рэпера GalatГалат выложил фото с новой надписью на груди
23.05.2016Подробнее
Игорь Гостюнин — бодибилдер с костяной рукойИзвестный бодибилдер сделал татуировку на кисти
28.05.2016Подробнее
Татуировка во время прыжка с парашютомКанадский тату мастер сделал тату на скорости 220 км/ч
16.05.2016Подробнее
Новое видео Ромы Желудя о татутировкахЧестные ответы на острые вопросы подписчиков о тату
12.05.2016Подробнее
Новая тату Паши Бумчика на пальцеНовое творение украинского влоггера — значок Like, изображенный на одноименной кнопке
10.04.2016Подробнее
Денис Борисов сделал коррекция рукаваВидео процесса доработки самое известной татуировки видеоблоггера
04.04.2016Подробнее
Тату студия MaruhaОбзор одной из крупнейших сетей тату-салонов Санкт-Петербурга
08.03.2016Подробнее
Тату в честь детейНаибольшую популярность имеют имена и даты рождения
02.03.2016Подробнее
Тату в виде заколдованного платьяМужчина из США сделал себе татуировку в виде изображения известного платья
24.02.2016Подробнее
Тату «Родина Мать» Джеффа МонсонаИзвестный боец ММА сделал тату с изображением памятника русской культуры
22.12.2015Подробнее
Запрет экстримистских татуировокОтветственность тату-салонов за нанесение нацистских тату
08.06.2016Подробнее
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