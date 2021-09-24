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80 татуировок с пейзажами (горы, реки, дикая природа, леса и т. Д.)

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Зрение, несомненно, является нашим основным чувством. Выживание многих животных зависит от их глаз, и мы никогда не были исключением из этого правила. По мере развития человечества видение постепенно менялось. Теперь это инструмент, который мы используем, чтобы смотреть на все, что существует вокруг нас.

И если на планете есть что-то, что есть в большом количестве, так это пейзажи. Это слово может относиться к разным вещам, но в целом оно применимо к отношениям между ландшафтом и наблюдателем. Поэтому мы можем говорить о природных ландшафтах, таких как леса, пляжи или горы, или относиться к культурным или историческим ландшафтам, таким как сады или архитектурные сооружения. Пейзаж — это также термин, используемый для обозначения художественных представлений земли.

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При таком разнообразии вариантов два тату-пейзажа вряд ли будут похожи. Кроме того, эти изображения можно адаптировать и изменять. Вот почему возможности настройки практически безграничны. Многие пейзажи выбраны не только из-за их красоты, но и потому, что они символизируют важную связь между татуированным человеком и представленным местом, что придает работе еще большую глубину.

Как сделать татуировку индивидуальной?

После того, как вы определились с пейзажем, который хотите татуировать, вам нужно будет принять решение о размере, расположении, цветах и ​​форме вашего рисунка. Размеры этих тату очень разнообразны, они могут занимать только одно место на предплечье или покрывать всю спину. Самым распространенным, без сомнения, является изготовление половин, четверти или полных рукавов. Ноги — тоже хорошее место для этих представлений.

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Пейзажи, как правило, представляют собой рисунки с большим количеством деталей, независимо от того, выполнены они черным или цветным. Именно детали превращают их в впечатляющие и очень яркие работы. Меньшие версии склоняются к пуантилистской работе, минималистским линиям или простым формам, в то время как большие работы могут максимально использовать реалистичный стиль.

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При желании можно обрамить свой пейзаж. Чаще всего для этого используются круги, овалы, треугольники и ромбы. Но вы также можете использовать сердечки, шестиугольники и квадраты. Эти оправы лучше всего подходят для дизайнов среднего размера. Для более крупных работ желательно, чтобы они сливались с телом без видимых разделений.

Есть ли в вашей голове пейзаж, который проникает в вашу кожу?

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