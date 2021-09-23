36 татуировок справедливости и богини справедливости (и их значения)

Символом справедливости может быть единственная чешуя, женщина, держащая меч, с завязанными глазами и / или несущая чашу весов. Каждый элемент, представляющий символ справедливости, имеет свой собственный оттенок и значение. Давайте посмотрим, что символизирует каждый из них, чтобы вы могли найти дизайн татуировки, который определит вашу праведную личность.

Весы представляют баланс в его различных интерпретациях — можно даже сказать, в разных аспектах жизни — как нечто правильное. Это может быть эмоциональное, профессиональное или физическое равновесие. Его функция — установить равенство между двумя элементами и положить конец конфликту между сторонами. Поэтому, если вы думаете о татуировке с чешуей, знайте, что ваша татуировка скажет вам, что вы пытаетесь сохранить баланс в своей жизни.

Женщина с завязанными глазами, обычно одетая в тунику, представляет собой символ слепого правосудия. Не будем забывать, что она обычно держит в одной руке весы, символизирующие равновесие, а в другой — меч, чтобы исполнить свой приговор и восстановить утраченное равновесие. Это изображение — портрет богини Фемиды, богини справедливости. Те, кто носит эти татуировки, считаются людьми, принимающими беспристрастные решения.

Повязка на глаза, закрывающая глаза, означает, что справедливость слепа, но повязка на глаза не всегда присутствует, и в данном случае это означает, что справедливость не так слепа, как можно было бы подумать.

Меч также является символом справедливости. На одних рисунках изображен перевернутый меч, а на других изображен лев, что означает, что праведность приходит с силой.

Мы также можем рассматривать «око справедливости» как символ справедливости. Люди, которые носят этот рисунок, вытатуированный на своем теле, передают послание всевидящего ока, бдительного ока, которое обеспечивает мир и покой людей.

Эти татуировки становятся все более и более инновационными, и все больше и больше людей наносят их на свое тело. Весы красиво смотрятся на верхней части спины, так как дизайн прекрасно вписывается в нее, но вы также можете выбрать грудь или запястье. С другой стороны, изображение богини Фемиды может быть размещено на более протяженном месте, например, на плече, груди или спине.

Почему популярны тату справедливости и богини справедливости

Татуировки, посвященные теме справедливости и богине справедливости, пользуются популярностью из-за глубоких символических значений, которые они несут, а также из-за связанных с ними исторических и культурных ассоциаций.

Символика справедливости: Идея справедливости является одной из основных ценностей во многих обществах. Татуировка с изображением весов или других символов справедливости может быть способом выразить веру в справедливость, а также стремление к ней в своей жизни. Ассоциации с законом и правосудием: В образах богини справедливости, как, например, у юстиции, татуировки могут символизировать уважение к закону, соблюдение правил и убеждение в необходимости соблюдения правовых норм. Историческое значение: Великолепные изображения богини справедливости, такие как Майя, Темида или Астрея, имеют глубокие корни в истории и культуре многих народов. Татуировки с их изображениями могут быть способом выразить уважение к историческому наследию и культурным традициям. Эстетика и стиль: Образы справедливости и богини справедливости могут быть изображены в красивых и эстетически привлекательных формах, что делает их популярными для любителей татуировок как художественных произведений. Личные ценности и убеждения: Для многих людей татуировки с изображениями справедливости могут быть способом выразить свои личные убеждения, веру в правду и честность, а также стремление к справедливости в мире.

Таким образом, татуировки, посвященные справедливости и богине справедливости, пользуются популярностью из-за их глубоких символических значений, красоты и возможности выразить личные убеждения и ценности.