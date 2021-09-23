29 татуировок со штрих-кодом (и что они означают)

Штрих-код — это система управления, управляемая с помощью оптического сканера, способного считывать серию вертикальных линий на этикетке. Система была впервые использована в 1950-х годах и была изобретена с целью повышения эффективности производства.

Значение тату со штрих-кодом

Несколько лет назад татуировка со штрих-кодом стала модным занятием. Многие были соблазнены этой популярной склонностью. Сначала это был символ идентичности, но для многих это был также своего рода протест против потребительства, резкая критика общества потребления, в котором мы живем, где мы все находимся, коммерческие продукты и где у всего есть цена. Другие просто считают, что это акт восстания и беззакония против общества, в котором мы сейчас живем.

В 2000 году в популярном сериале «Темный ангел», созданном Джеймсом Кэмероном, главная героиня нанесла татуировку со штрих-кодом на затылке, потому что она была генетическим «продуктом», созданным, чтобы быть солдатом. В то время это способствовало росту этого типа татуировок.

Рассматриваемый символ очень простой. Это серия вертикальных параллельных линий разного размера и разного расстояния. В нижней части есть цифры и / или буквы. Обычно мы используем это пространство для размещения элементов, представляющих что-то важное в жизни татуированного человека.

Технологическая эволюция

В настоящее время, хотя татуировки со штрих-кодом продолжают пользоваться спросом, татуировки с QR-кодом являются наиболее популярными. Это новый способ записи или идентификации вещей с помощью определенного приложения на мобильных устройствах.

Популярность татуировок со штрих-кодом

Татуировки со штрих-кодом являются уникальным и весьма популярным видом татуировок, который захватил воображение людей в последние годы. Этот стиль татуировки имеет символическое значение и может иметь различные интерпретации в зависимости от контекста и личных предпочтений носителя. Вот некоторые из причин, почему татуировки со штрих-кодом стали так популярны:

Уникальность и стиль: Татуировки со штрих-кодом представляют собой стильный и современный дизайн, который может быть уникальным для каждого человека. Этот вид татуировки может быть выполнен в различных стилях и вариациях, что делает его популярным среди любителей татуировок. Символика и значение: Штрих-коды обычно ассоциируются с потребительским обществом и массовым производством, что может отражать критику потребительской культуры или же быть символом индивидуальности в массовом обществе. Это может быть способом выразить свою уникальность и независимость. Личные истории и мемориалы: Для некоторых людей татуировка со штрих-кодом может быть способом запечатлеть важные даты, имена или события в их жизни, ассоциируя их с продуктами массового потребления. Это может быть способом почтить память о человеке или событии. Игривость и юмор: Некоторые люди выбирают татуировку со штрих-кодом как способ подчеркнуть свою оригинальность и чувство юмора. Этот стиль татуировки может быть абстрактным и загадочным, что привлекает внимание и вызывает интерес. Техническое исполнение: Татуировки со штрих-кодом требуют отличного мастерства и технического исполнения для создания реалистичного эффекта. Это может быть вызовом для татуировщиков и привлекательным для людей, ценящих мастерство и профессионализм.

Татуировки со штрих-кодом могут иметь различные значения и интерпретации для разных людей, и их популярность продолжает расти благодаря своей уникальности и символической значимости.

Идеи татуировок

Эти татуировки просты: просто нарисуйте чистые линии, обычно черного цвета, чтобы сформировать их. Тем не менее, некоторые люди могут добавить ту или иную деталь, такую ​​как маленький цвет или маленькие фигурки (звездочки, сердечки …), даже отрицательные, в самом коде. Нет необходимости иметь отличную технику для достижения этого рисунка — но важно, чтобы линии не были слишком близко друг к другу, потому что со временем татуировка может потерять свой первоначальный дизайн.

Когда дело доходит до наиболее часто используемых частей тела, неудивительно, что самой популярной является задняя часть шеи, но и запястья также пользуются большим спросом.