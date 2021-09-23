29 татуировок со штрих-кодом (и что они означают)
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Штрих-код — это система управления, управляемая с помощью оптического сканера, способного считывать серию вертикальных линий на этикетке. Система была впервые использована в 1950-х годах и была изобретена с целью повышения эффективности производства.
Значение тату со штрих-кодом
Несколько лет назад татуировка со штрих-кодом стала модным занятием. Многие были соблазнены этой популярной склонностью. Сначала это был символ идентичности, но для многих это был также своего рода протест против потребительства, резкая критика общества потребления, в котором мы живем, где мы все находимся, коммерческие продукты и где у всего есть цена. Другие просто считают, что это акт восстания и беззакония против общества, в котором мы сейчас живем.
В 2000 году в популярном сериале «Темный ангел», созданном Джеймсом Кэмероном, главная героиня нанесла татуировку со штрих-кодом на затылке, потому что она была генетическим «продуктом», созданным, чтобы быть солдатом. В то время это способствовало росту этого типа татуировок.
Рассматриваемый символ очень простой. Это серия вертикальных параллельных линий разного размера и разного расстояния. В нижней части есть цифры и / или буквы. Обычно мы используем это пространство для размещения элементов, представляющих что-то важное в жизни татуированного человека.
Технологическая эволюция
В настоящее время, хотя татуировки со штрих-кодом продолжают пользоваться спросом, татуировки с QR-кодом являются наиболее популярными. Это новый способ записи или идентификации вещей с помощью определенного приложения на мобильных устройствах.
Популярность татуировок со штрих-кодом
Татуировки со штрих-кодом являются уникальным и весьма популярным видом татуировок, который захватил воображение людей в последние годы. Этот стиль татуировки имеет символическое значение и может иметь различные интерпретации в зависимости от контекста и личных предпочтений носителя. Вот некоторые из причин, почему татуировки со штрих-кодом стали так популярны:
- Уникальность и стиль: Татуировки со штрих-кодом представляют собой стильный и современный дизайн, который может быть уникальным для каждого человека. Этот вид татуировки может быть выполнен в различных стилях и вариациях, что делает его популярным среди любителей татуировок.
- Символика и значение: Штрих-коды обычно ассоциируются с потребительским обществом и массовым производством, что может отражать критику потребительской культуры или же быть символом индивидуальности в массовом обществе. Это может быть способом выразить свою уникальность и независимость.
- Личные истории и мемориалы: Для некоторых людей татуировка со штрих-кодом может быть способом запечатлеть важные даты, имена или события в их жизни, ассоциируя их с продуктами массового потребления. Это может быть способом почтить память о человеке или событии.
- Игривость и юмор: Некоторые люди выбирают татуировку со штрих-кодом как способ подчеркнуть свою оригинальность и чувство юмора. Этот стиль татуировки может быть абстрактным и загадочным, что привлекает внимание и вызывает интерес.
- Техническое исполнение: Татуировки со штрих-кодом требуют отличного мастерства и технического исполнения для создания реалистичного эффекта. Это может быть вызовом для татуировщиков и привлекательным для людей, ценящих мастерство и профессионализм.
Татуировки со штрих-кодом могут иметь различные значения и интерпретации для разных людей, и их популярность продолжает расти благодаря своей уникальности и символической значимости.
Идеи татуировок
Эти татуировки просты: просто нарисуйте чистые линии, обычно черного цвета, чтобы сформировать их. Тем не менее, некоторые люди могут добавить ту или иную деталь, такую как маленький цвет или маленькие фигурки (звездочки, сердечки …), даже отрицательные, в самом коде. Нет необходимости иметь отличную технику для достижения этого рисунка — но важно, чтобы линии не были слишком близко друг к другу, потому что со временем татуировка может потерять свой первоначальный дизайн.
Когда дело доходит до наиболее часто используемых частей тела, неудивительно, что самой популярной является задняя часть шеи, но и запястья также пользуются большим спросом.
Elisabeth Pousar
Hade velat ha streckkod i nacken med mitt personnummer. hur finner man det?