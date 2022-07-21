C-Type Jade Jade — новое обновление 2021 — отличное видео





Жадеит Жадеит типа С был пропитан цветным красителем, благодаря чему его цвета были усилены.

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В некоторых случаях камень обрабатывают кислотой, окрашивают, а затем пропитывают полимером, чтобы затруднить его обнаружение.

идентификация

Обычному человеку практически невозможно отличить натуральный камень от обработанного. Опытные шлифовщики нефрита могут заметить разницу из-за небольшого изменения веса, так как обработанный нефрит пропитан полимерной смолой, которая легче по весу, чем его первоначальная форма.

Тем не менее, тактильный тест не гарантируется на 100%, и для нефритовых драгоценностей часто безопаснее сертифицировать в лаборатории драгоценных камней. Сертификация делится на три категории: тип A, тип B и тип C.

Нефрит типа А. Нефрит.

Тип А является естественным и имеет истинный цвет. Без искусственного лечения.

Ищите черные, желтые или коричневые включения. Это могут быть крупные пятна черных включений, наблюдаемые у цветочно-зеленых разновидностей, или мелкие, темно-серые или желтоватые включения размером с точку вблизи контуров резьбы. Иногда эти маленькие вкрапления могут быть спрятаны возле позиций зубьев в кольцах.

Нефрит типа B Нефрит

Тип B впервые появился в 1980 году, известный как отбеленный нефрит. Обработан для удаления желтых, коричневых или черных включений. Залито полимером для повышения прозрачности.

Слабые разновидности нефрита, такие как снежный мох, цветочно-зеленый и экстремально-зеленый горох, демонстрируют оригинальные черты, которые видны невооруженным глазом даже после отбеливания. Например, черные пятна включений в цветочно-зеленом нефрите полностью не удаляются, а осветляются и кажутся невооруженным глазом размытыми.

И, наконец, нефрит типа C

Тип C был химически отбелен, а затем окрашен для усиления цвета. Краска со временем выцветает в результате реакции с сильным светом, теплом тела или бытовым моющим средством.