Ангельское число 48 — Ангельская нумерология. Секрет ангельского числа 48.

Ангельское число 48

Ангельское число 48 состоит из комбинации энергии и атрибутов чисел 4 и 8. Ангельское число четыре несет в себе ценности честности и правды, достижений и успехов, реалистических ценностей, трудолюбия и целеустремленности, трудолюбия и практичности, а также создание прочного фундамента как для вашего будущего, так и для вашего будущего и другие. Число 4 также относится к нашим страстям и к тому, что побуждает нас действовать. С другой стороны, ангельское число 8 резонирует с наукой через жизненный опыт, надежность и независимость, внутреннюю мудрость и силу, реализацию процветания и богатства через закон притяжения, Карму — универсальный духовный закон во Вселенной — причину и следствие. , давать и получать.

Ангельское число 48 несет сообщение от ваших Ангелов о том, что цикл или этап в вашей жизни подходит к концу. Однако вскоре вы будете вознаграждены за свой упорный труд. Не бойтесь недостатка или потери любого рода, так как приближающийся конец предвещает вам новое начало и большие возможности и возможности. Ваши успехи и достижения принесут вам благословения и вознаградят вас во многих отношениях.

Ангельское число 48 может предполагать, что ангелы процветания окружают вас и будут сопровождать вас, когда вы будете проходить через предстоящие позитивные изменения в своей жизни. Ангелы просят вас отогнать страхи по поводу вашего финансового положения и преобразовать их в световые энергии. Вам нечего бояться, потому что все, что вам нужно, будет предоставлено для вас.

Число 48 несет в себе сообщение о том, что решимость и тяжелая работа, которую вы вложили в то, чтобы жить своей жизнью только по-своему в соответствии со своими убеждениями и убеждениями, полностью синхронизировали вас с вашей духовной миссией и Божьей целью в жизни. Таким образом, ваша жизнь будет течь в изобилии и процветании, пока вы продолжаете и продолжаете идти по выбранному пути. Доверьтесь ангельской поддержке и руководству, которое они вам дают, через которое они ведут вас. Помните, что вы часто будете чувствовать их инстинктивно.

Ангельское число 48 также относится к числу 3 (4+8=12, 1+2=3).

Намасте. Свет во мне склоняется перед светом в тебе.