Ангельское число 39 — Ангельская нумерология. Что означает число 39?

Ангельское число 39

Ангельское число 39 состоит из вибраций и атрибутов чисел 3 и 9. Ангельская тройка характеризуется энергиями оптимизма и радости, общения и самовыражения, роста и развития, союза и интеграции, сострадания и доброты. . Число 3 также связано с Вознесенными Владыками и Святой Троицей, подразумевая, что вас направляют, поддерживают и заботятся Ангелы и Мастера. Они помогут вам обрести любовь, покой и ясность внутри себя, а также увидеть и оценить божественную искру в других и оценить ее в себе. Они также поддержат вас в осуществлении ваших мечтаний и самых высоких идеалов. А число 9 представляет Универсальные Духовные Законы, щедрость и истину, единство, духовное пробуждение, Кармические Законы, просветление, внутреннюю мудрость/знание, руководство положительным примером, миссию вашей души и божественную цель жизни. Ангельское число 9 также призывает нас служить человечеству как работнику света.

Ангельское число 39 — это послание ваших Ангелов, говорящее вам отпустить и забыть обо всех ситуациях или проблемах, которые больше вам не служат. Не имейте никакого страха или чувства потери, знайте и верьте, что что-то лучшее придет в вашу жизнь.

Ангельское число 39 несет в себе сообщение о вашей духовной миссии и Божьей цели в жизни. Вознесенные Владыки и ваши Ангелы полностью поддерживают вас в реализации ваших намерений по духовному развитию и принятии решений о вашей карьере/карьере. Если вы рассматриваете или хотите продолжить карьеру или карьеру в качестве духовной практики, сейчас самое время действовать в этом направлении. Используйте свои природные таланты и навыки работника света и живите так, чтобы подавать положительный пример другим — это входит в вашу духовную миссию и является ее важным аспектом. Просите ангельской поддержки и руководства всякий раз, когда вы чувствуете в этом необходимость.

Вам предлагается продолжать жить под руководством своих личных истин как духовного и сознательного существа и помнить, что ваши мысли создают вашу реальность. Так что сохраняйте оптимистичный взгляд на жизнь.