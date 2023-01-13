Морщины хмурого взгляда 101: все, что вам нужно знать о морщинах на лбу

Межбровные морщины, эти надоедливые тонкие линии и морщины, которые собираются между бровями, являются неизбежной частью старения. Но почему они появляются, и есть ли способ сгладить появление этих упрямых морщин? Чтобы выяснить это, мы обратились к пластическому хирургу, консультанту Skincare.com и представителю SkinCeuticals. Доктор Питер Шмид. Впереди мы обсудим, что именно вызывает морщины и как их можно предотвратить.

ЧТО ТАКОЕ ЛИНИИ FROWN?

Межбровные морщины — это, по сути, морщины на лбу, чуть выше бровей. Эти глубоко посаженные остатки нахмуренных бровей вызывают устойчивую видимость беспокойства или недовольства, которое часто связывают со старением. Американское общество дерматологической хирургии (ASDS). Хотя морщины на лбу невероятно распространены, люди часто обращаются за косметическими процедурами, чтобы избежать беспокойного вида, который придают эти морщины.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ МОРЩИНЫ НА ЛБУ?

Морщины могут быть прослежены до множества причин, от старения до воздействия солнца и простого состава вашей кожи. Согласно ASDS, эти морщины в первую очередь возникают в результате возрастного износа. Вот почему с возрастом ваша кожа кажется менее упругой и эластичной, а ваш лоб не «встает» на место, если его потянуть.

«Морщины хмурого взгляда возникают из-за динамической активности группы мимических мышц, расположенных между бровями», — говорит доктор Шмид. «Эта область называется глабелла. Со временем и в связи с нашим естественным процессом старения кожа над ней теряет свою эластичность, и появляются морщины, от мягких до глубоких вертикальных линий между бровями».

Также верно, что частые и преувеличенные движения лица, такие как прищуривание и хмурение, могут усугубить появление морщин, растягивая поверхность кожи с течением времени. Калифорнийский университет Беркли Велнесс. Ежедневные движения мышц заставляют кожу расширяться и сокращаться, улучшая видимость складок.

Еще один вероятный виновник — солнце. УФ-лучи, как правило, ускоряют видимые признаки старения, в том числе морщины и складки на лице. Клиника Мейо.

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ МОРЩИН?

Как и в случае любого режима борьбы с морщинами, лучшее нападение — это всегда хорошая защита. Хотя полностью избавиться от морщин сложно, со временем можно уменьшить их появление с помощью тщательного ухода за кожей. Сосредоточьтесь на увлажнении: вода, увлажняющий крем и хороший крем для лица, содержащий солнцезащитный фильтр широкого спектра действия, могут иметь большое значение для поддержания эластичного вида кожи. Американская академия дерматологии предлагает.

Если вы заметили, что ваши тонкие линии уже углубляются, есть способы помочь им избавиться от более заметных складок. «Можно помочь предотвратить углубление морщин, используя активные меры, такие как защитные очки, солнцезащитные кремы, хороший режим ухода за кожей и образ жизни с низким уровнем стресса», — говорит доктор Шмид. Другие варианты могут включать микронидлинг, химический пилинг, фракционную лазерную шлифовку, филлеры и многое другое.

Кроме того, не забывайте улыбаться: мягкое, расслабленное выражение лица приятнее и не вызывает складок на лбу.

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ANTI-FROWN LINE

План профилактики всегда лучше, чем план лечения, и он начинается с ежедневного ухода за кожей. «Хороший режим ухода за кожей всегда является ключом к борьбе с появлением тонких линий и морщин», — говорит доктор Шмид. «Синергетическая комбинация продуктов с витамином С для местного применения, таких как SkinCeuticals Сыворотка 15 АОХ+, Усилитель ГК и Гель для глаз AOX+ в сочетании с Physical Fusion УФ-защита SPF 50 Солнцезащитный крем может помочь восстановить здоровый вид кожи, уменьшая при этом тонкие линии, морщины, обесцвечивание, эластичность и потерю упругости кожи».

SKINCEUTICALS СЫВОРОТКА 15 AOX+

Эта дневная антиоксидантная сыворотка содержит витамин С и феруловую кислоту и может помочь нейтрализовать повреждение свободными радикалами, которое может привести к преждевременным признакам старения. Он помогает улучшить общий вид тонких линий и морщин и подходит для всех типов кожи.