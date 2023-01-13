Этот пост-летний детокс — перезагрузка, которая нужна вашей коже к осени

Несмотря на то, что технически лето длится до конца сентября, давайте смотреть правде в глаза, все неофициально прощаются с сезоном после Дня труда. Первое место в списке дел на подготовку к осени? Подарите нашей коже столь необходимую любовь после сезона летних наслаждений. Подумайте: частые провалы в бассейны с хлором, три месяца всего розового и, может быть, даже слишком много солнечные ванны. Несмотря на то, что мы добросовестно нанесенный солнцезащитный крем все лето, такие вещи, как забитые поры, сухая кожа, солнечные повреждения и потрескавшиеся губы часто вызывают беспокойство к концу августа. К счастью, все, что нужно, чтобы перезагрузить цвет лица, — это несколько изменений в вашем текущем летнем уходе за кожей. Нужно небольшое руководство? Читайте советы о том, как очистить кожу после лета.

Глубоко очистите поры

После нескольких месяцев жаркой и влажной погоды вы, вероятно, заметили, что на поверхности вашей кожи скапливается пот, грязь и жир. Ваш пот, смешанный с косметикой и загрязнениями окружающей среды, может сказаться на внешнем виде вашего лица и вызвать закупорку пор. Чтобы улучшить внешний вид пор и предотвратить высыпания, очистите кожу лица с помощью очищающей маски. Одним из наших фаворитов является маска Kiehl’s Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, в состав которой входит амазонская белая глина, которая помогает очищать кожу, вытягивать загрязнения, уменьшать выработку кожного сала и заметно сужать поры.

Увлажняйте, увлажняйте, увлажняйте

Серьезно, мы серьезно. Мы говорим о ночных кремах, дневных кремах, кремах с SPF, маслах, кремах для тела… чем больше, тем лучше. Хлор, соленая вода и ультрафиолетовые лучи могут высушить кожу, поэтому не бойтесь наносить увлажняющий крем. Увлажняющий крем CeraVe имеет богатую, но нежирную текстуру и насыщен полезными ингредиентами, такими как увлажняющая гиалуроновая кислота и керамиды, которые помогают восстанавливать и поддерживать естественный барьер кожи. Его также можно использовать на лице и теле.

Устранение любых существующих повреждений от солнца

Как только ваше летнее сияние начнет тускнеть, вы можете начать замечать некоторые признаки повреждения солнцем — подумайте: новые веснушки, темные пятна или неровный тон кожи. К сожалению, вы не можете устранить повреждения, вызванные УФ-лучами (именно поэтому так важно ежедневно наносить солнцезащитный крем), но вы можете помочь свести к минимуму видимые проявления солнечных повреждений на поверхности кожи с помощью сыворотки с витамином С, такой как La Roche. -Posay 10% чистая сыворотка для лица с витамином С. Он выравнивает тон и текстуру кожи, оставляя ее гладкой и увлажненной.

Используйте антиоксиданты и солнцезащитный крем

Солнечное повреждение может произойти круглый год, даже осенью и зимой, поэтому не пропускайте применение солнцезащитного крема. Обратите внимание на солнцезащитный крем для лица и тела La Roche-Posay Anthelios Melt-In с SPF 100, который обеспечивает максимальную защиту и подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Для дополнительной защиты от агрессивного воздействия окружающей среды и минимизации видимых признаков старения сочетайте солнцезащитный крем с сывороткой, богатой антиоксидантами, например SkinCeuticals CE Ferulic.

Отшелушивайте кожу

Отшелушивание всегда важно, но особенно необходимо, когда вы пытаетесь перезагрузить кожу после долгого и потного сезона. Один из наших фаворитов — подушечки для обновления кожи ZO Skin Health. Это химическое отшелушивающее средство, которое удаляет омертвевшие клетки с поверхности кожи, уменьшает чрезмерную жирность, одновременно успокаивая и успокаивая кожу. Для тела попробуйте нежно отшелушивающий скраб для тела Kiehl’s. Этот приятный скраб для тела эффективно удаляет омертвевшие клетки с поверхности кожи, не пересушивая ее. Благодаря отшелушивающим частицам абрикосовых косточек и смягчающим веществам кожа становится мягкой и гладкой.

Побалуйте себя

Боритесь с сухостью губ, включив в свой уход отшелушивающий скраб для губ, который поможет избавиться от сухой, шелушащейся кожи на губах и подготовит их к дальнейшему увлажнению. После отшелушивания губ дайте им необходимое увлажнение с помощью питательного бальзама для губ, стика, красителя (все, что вы предпочитаете), в состав которого входят такие ингредиенты, как витамин Е, масла или алоэ вера. Например, попробуйте питательный бальзам для губ Absolue Precious Cells от Lancôme, в состав которого входят витамин Е, акациевый мед, пчелиный воск и масло семян шиповника, которые уменьшают появление тонких линий и морщин вокруг губ, делая их гладкими, увлажненными и пухлыми.