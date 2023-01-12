Эти многоразовые средства для снятия макияжа безопасны для планеты и кошелька

Там нет отрицания средство для снятия макияжа салфетки удобные. Но правда в том, что они не самые лучшие для окружающей среды, и в 2020 году устойчивость и сделать более экологичный выбор находится на переднем крае нашего сознания. Итак, вместо этого мы полагались на многоразовые средства для снятия макияжа. Они не только лучше для планеты, но и удобны для кошелька, потому что вам не нужно будет запасаться ими так часто. Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых многоразовых средств для снятия макияжа, которые вы можете найти на Amazon, здесь.

Garnier SkinActive Micellar Cleansing Eco Pads, $8.99 (рекомендованная розничная цена — скоро)

Эти большие многоразовые прокладки выдерживают до 1,000 стирок. Они сделаны из одноразового хлопка, поэтому очень мягкие на ощупь. Чтобы использовать, смочите вашу любимую мицеллярную воду для снятия макияжа (мы используем мицеллярную очищающую воду Garnier SkinActive с розовой водой и глицерином) или нанесите средство для умывания для глубокого очищения.

Средства для снятия макияжа Daily Concepts Bio Cotton, $12 (MSRP)

Эти многоразовые средства для снятия макияжа не только сокращают одноразовые отходы, но и сделаны из органических, биоразлагаемых и веганских материалов. Они поставляются в мультиупаковке, которая включает в себя две маленькие подушечки для глаз, три большие для остальной части лица и небольшой мешок для белья для удобного хранения. Просто добавьте воды, чтобы эффективно избавиться от любого макияжа, грязи и примесей.

Многоразовая подушечка для снятия макияжа Take My Face Off Mitty Mini, 10 долларов (рекомендованная розничная цена)

Уникальная форма этой подушечки для снятия макияжа обеспечивает эффективное и бережное очищение. Заостренный кончик позволяет легко проникать в чувствительные области, такие как линия роста ресниц, а закругленный конец подходит для больших частей лица. Он поставляется в ассортименте цветов, и вы даже можете купить очень большой размер для лица и тела.

Многоразовые салфетки для снятия макияжа Face Halo, $22 (рекомендованная розничная цена)

Face Halo использует волокна HaloTech, которые в 100 раз тоньше человеческого волоса, чтобы глубоко проникнуть в поры и удалить любые следы макияжа и грязи без сильного трения. В одной упаковке находятся три очень пушистых подушечки, которых хватит на 200 машинных стирок.

Оригинальный ластик для макияжа, 20 долларов (MSRP)

Замените 3,600 салфеток для макияжа одной из этих салфеток для снятия макияжа. Он состоит из более коротких волокон с одной стороны, чтобы избавиться от макияжа на уровне поверхности, и более длинных волокон с другой стороны для более глубокого отшелушивания. Просто смойте его водой и, как следует из названия, смотрите, как он стирает макияж.