Эти многоразовые средства для снятия макияжа безопасны для планеты и кошелька

Там нет отрицания средство для снятия макияжа салфетки удобные. Но правда в том, что они не самые лучшие для окружающей среды, и в 2020 году устойчивость и сделать более экологичный выбор находится на переднем крае нашего сознания. Итак, вместо этого мы полагались на многоразовые средства для снятия макияжа. Они не только лучше для планеты, но и удобны для кошелька, потому что вам не нужно будет запасаться ими так часто. Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых многоразовых средств для снятия макияжа, которые вы можете найти на Amazon, здесь.

Эти большие многоразовые прокладки выдерживают до 1,000 стирок. Они сделаны из одноразового хлопка, поэтому очень мягкие на ощупь. Чтобы использовать, смочите вашу любимую мицеллярную воду для снятия макияжа (мы используем мицеллярную очищающую воду Garnier SkinActive с розовой водой и глицерином) или нанесите средство для умывания для глубокого очищения.

Эти многоразовые средства для снятия макияжа не только сокращают одноразовые отходы, но и сделаны из органических, биоразлагаемых и веганских материалов. Они поставляются в мультиупаковке, которая включает в себя две маленькие подушечки для глаз, три большие для остальной части лица и небольшой мешок для белья для удобного хранения. Просто добавьте воды, чтобы эффективно избавиться от любого макияжа, грязи и примесей.

Многоразовая подушечка для снятия макияжа Take My Face Off Mitty Mini, 10 долларов (рекомендованная розничная цена)