5 продуктов, которые стоит добавить в ежедневный уход за кожей после 30 лет

Когда дело доходит до ухода за кожей (и, будем честны, во многих других областях вашей жизни), ваши 20 лет — это десятилетие открытий, а ваши 30 — это десятилетие, когда мы лучше знаем, что работает, а что нет. . Независимо от того, рано ли вы начали вести здоровый уход за кожей — например, наносить солнцезащитный крем каждый день, увлажнять кожу каждое утро и всегда снимать макияж перед сном, — или вы надеетесь устранить некоторые признаки старения кожи, которые только начинают проявляться, существуют несколько обязательных средств по уходу за кожей, которые, как мы думаем, вы должны добавить в свою рутину, когда вам исполнится 30 лет. Вот некоторые основные продукты, которые можно добавить в свой ежедневный уход за кожей.

Антивозрастной маст-хэв №1: ночной крем

В то время как увлажнение было ключевым моментом в 20 лет, сейчас еще важнее искать богатые влагой кремы, лосьоны и сыворотки, особенно на ночь. Мы любим ночной крем Vichy Idéalia. Этот освежающий ночной восстанавливающий гель-бальзам содержит кофеин, гиалуроновую кислоту и минерализующую воду Vichy, которые помогают нейтрализовать признаки усталости, которые часто беспокоят людей в возрасте 30 лет и старше. Доза этого ночного увлажняющего крема сделает вашу кожу гладкой и сияющей к утру. Перед сном разогрейте в руках количество геля-бальзама размером с горошину и аккуратно помассируйте кожу.

Anti-Aging Must-Have № 2: Пилинги

Помните, как вы проводили все эти часы, поклоняясь солнцу, когда были подростками и 20-летними? Скорее всего, теперь вы начинаете замечать несколько темных пятен на лице. Чтобы уменьшить появление любых повреждений, вызванных солнечными лучами, подумайте о пилингах. Не путать с химическим пилингом в кабинете дерматолога, домашние пилинги работают как ночные отшелушивающие средства, удаляя поверхностные отложения и осветляя внешний вид кожи. Нам нравится ночной несмываемый пилинг Garnier SkinActive Clearly Brighter, потому что он достаточно мягкий для людей с чувствительной кожей и выравнивает тон кожи, сводя к минимуму появление темных пятен.

Антивозрастной маст-хэв № 3: масло для лица

Стресс — от профессиональных и личных обязательств — может отразиться на вашей коже. Подумайте: тусклость, тонкие линии и уставший вид кожи. Чтобы избавиться от этих признаков старения, включите в свой уход за кожей масло для лица. Использование масла для лица не только расслабляет, но и дарит вашей коже тонизирующее действие, в котором она нуждается. Нам нравится масло для лица Age Perfect Cell Renewal Facial Light Light от L’Oréal Paris. Легкое масло, созданное на основе восьми эфирных масел, помогает освежить и обновить поверхность кожи. Для достижения наилучших результатов наносите от четырех до пяти капель на очищенную кожу утром и вечером.

Антивозрастной маст-хэв № 4: ретинол

Если вы заинтересованы в уменьшении признаков старения кожи, приготовьтесь познакомиться с самым ценным продуктом вашего ухода за кожей — ретинолом. Известно, что ретинол помогает уменьшить появление морщин, тонких линий и темных пятен при постоянном использовании. Если вы не знакомы с ретинолом, введите его в свой уход за кожей с помощью крема для лица SkinCeuticals Retinol 0.3 Face Cream. Это ночное средство, созданное специально для тех, кто впервые использует ретинол, улучшает видимость видимых признаков старения и сводит к минимуму прыщи.

Антивозрастной маст-хэв № 5: крем для рук

Это может показаться простым, но знаете ли вы, что ваши руки — одно из первых мест, где появляются признаки старения кожи? Между мытьем в течение дня, использованием чистящих средств по дому и постоянным пребыванием на солнце наши руки часто могут быть явным признаком того, что нам уже не за 20. Если вы еще этого не сделали, используйте крем для рук с SPF широкого спектра действия, например крем для рук Absolue от Lancôme, и часто наносите его повторно.