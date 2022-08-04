Конкурс «Рисунок на тему Осень» с 22.11 по 29.11

Начинается новый конкурс, по результатам голосования выбрали тему «Рисунок на тему ОСЕНЬ». Сбрасываем свои произведения в альбом «КОНКУРС ОСЕНЬ» https://vk.com/album-51503520_206384075. 29 ноября 2014г. в 19 часов по киевскому или в 20 часов по московскому времени закрываю альбом и проводим голосование на лучший рисунок на тему Осень. Кто победит, у того рисунок будет стоять на аве группы до следующего конкурса в следующем месяце. Рисунки кидаем в альбом только свои (нарисованные вашей рукой), чужие нельзя.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «РИСУНОК НА ТЕМУ ОСЕНЬ».

Победителем конкурса «Рисунок на тему осень» стала Анюта Коренухина, которая набрала наибольшее количество голосов. Ее рисунок будет находится на аве группы до следующего конкурса через месяц.

Хорошие результаты получили Александра Нагорская и Анастасия Котова.

Все молодцы.

Победители предыдущих конкурсов:

1. Хеллоуин

2. Мое любимое животное

3. Лето