30+ дизайнов татуировок, демонстрирующих мужество и храбрость (обновление 2022 г.)

Преодоление препятствий и трудностей в жизни делает человека сильнее и

Иногда жизненные испытания могут сделать нас еще сильнее и выносливее. Однако борьба с препятствиями может вызвать у нас чувство обескураженности и слабости. В такие моменты нам может понадобиться поддержка близких людей, которые помогут нам почувствовать себя любимыми и поддержанными.

Но есть и другие способы напомнить себе о нашей собственной силе и выносливости, о том, что мы уже смогли преодолеть. Татуировка может стать таким напоминанием.

Татуировка может служить символом нашей внутренней силы, мужества и отваги. Она может стать источником вдохновения и силы на будущее. Поэтому важно выбрать дизайн татуировки, который наилучшим образом передаст это значение.

Если вы ищете вдохновение для татуировки, которая будет напоминать вам о вашей внутренней силе и мужестве, то вы попали по адресу. В следующих абзацах мы рассмотрим уникальные символы храбрости, которые могут стать основой для вашего дизайна татуировки.

История появления татуировок, демонстрирующих мужество и храбрость

Татуировки, символизирующие мужество и храбрость, имеют долгую историю, начиная с древних времен и до современности. Их значения и формы могут различаться в зависимости от культуры и периода истории, но в целом они отражают стремление человека выразить свою силу, духовность и готовность принимать вызовы судьбы.

Одним из первых известных примеров татуировок, демонстрирующих мужество, были татуировки у древних воинов. В различных культурах, начиная с племенных обществ и заканчивая древними цивилизациями, воины наносили на свои тела татуировки, которые символизировали их статус, опыт битвы и готовность к действию. Эти татуировки могли включать изображения оружия, доспехов, животных-воинов или символы защиты.

В средневековье татуировки, связанные с мужеством, стали шире распространяться среди рыцарей и воинов. Изображения драконов, грифонов, львов и других существ, символизирующих силу и мощь, были популярны среди тех, кто стремился показать свою храбрость и решимость на поле боя.

В современном мире татуировки, демонстрирующие мужество, могут иметь различные формы и значения. Они могут быть символом личной силы и уверенности, памятью о преодоленных трудностях или даже выражением протеста и сопротивления. Такие татуировки могут включать изображения животных, как символов силы (например, львов или волков), или абстрактные узоры, которые ассоциируются с мужеством и стойкостью.

Таким образом, татуировки, демонстрирующие мужество и храбрость, имеют древние корни и остаются актуальными и важными для многих людей в наше время, как способ выразить себя и свои ценности.

30+ лучших дизайнов татуировок, демонстрирующих мужество и храбрость

Татуировка льва

Как король джунглей, лев является символом мужества, лидерства и силы. Львы обычно считаются очень умными и бесстрашными животными, а их храбрость безгранична. Эти животные готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы сразиться со всем, что встретится им на пути. Львы также символизируют гордость, семью, даже мир и гармонию, в зависимости от толкования.

Итак, если вы хотите татуировку, которая по-настоящему передаст ваши собственные чувства храбрости и мужества, а также другие замечательные качества, вам обязательно стоит подумать о татуировке льва. Вот некоторые из наших любимых дизайнов татуировки льва, из которых вы можете черпать вдохновение для своей собственной татуировки льва;

Кои Рыба Тату

Рыба кои — традиционная японская рыба, часто украшающая открытые пруды королевских и богатых людей в Японии и Китае. Однако историческое значение этой рыбы связано не только с ее красивым внешним видом; есть также легенда о рыбе Кои и золотом драконе. Именно здесь рыба становится символом стойкости, отваги и бесстрашия.

Зародившаяся в Китае легенда рассказывает историю о тысячах рыб кои, пытающихся плыть вверх по течению реки Хуангхо (также известной как Желтая река). И многим рыбам удалось успешно проплыть в обратном направлении. Но по прибытии к большому водопаду почти вся рыба сдалась. Однако одна рыба кои была полна решимости доплыть до водопада и достичь вершины.

После 100 лет попыток рыбе наконец удалось достичь вершины. Боги наградили рыбу, превратив ее в золотого дракона. И с тех пор, как эта легенда распространилась среди людей, она сделала эту рыбу символом решимости, храбрости и стойкости.

Итак, если вы хотите татуировку, которая покажет вашу целеустремленность и храбрость, а также способность достичь любой цели, то вам стоит сделать татуировку рыбы кои. Вот некоторые из наших лучших дизайнов, которыми вы можете вдохновиться для своей новой татуировки;

Волк тату

Когда дело доходит до волков, их символика варьируется от одной культуры к другой. В некоторых частях мира волки считаются символами духовности, смерти и возрождения. В других местах и ​​культурах волки символизируют храбрость, бесстрашие и верность. Независимо от интерпретации, мы все можем согласиться с тем, что волки невероятно храбры; выживание в безжалостной пустыне сделало этих животных невероятно храбрыми и сильными.

Мы также можем учиться у них; волки учат нас настойчивости, верности, важности семьи и важности никогда не сдаваться. Итак, какой символ лучше использовать для вашей новой татуировки, чем волк. Вот некоторые из наших любимых дизайнов волков, которые вы можете использовать для вдохновения;

Тату Кинжал

Кинжалы часто представляют такие понятия, как опасность, насилие, потеря или предательство. Исторически сложилось так, что крупные события (например, убийства, происходящие из викторианской эпохи) совершались с помощью кинжалов. Окровавленный кинжал вообще символизирует предательство и убийство. Однако кинжалы также символизируют отвагу и бесстрашие. Это потому, что использование кинжала означает, что человек не боится ближнего боя.

По этой причине многие люди, желающие продемонстрировать свою храбрость, делают татуировки в виде кинжалов или даже оберегов и талисманов в виде кинжалов.

Поскольку кинжалы — это короткие ножи, их часто применяют только для людей; это также углубляет символизм мужества, необходимого для победы над людьми, которые не желают вам добра.

Известно, что татуировки с кинжалами выполняются либо в викторианском стиле, либо иногда даже в ближневосточном или африканском стиле. В любом случае символизм присутствует. Вот некоторые из наших лучших вариантов татуировок с кинжалами, которые вы можете использовать для вдохновения;

Тату Цветок Огуречника

Огуречник — прекрасный цветок, который является высшим символом храбрости и бесстрашия. Считается, что его название происходит от латинского и арабского слова slike Borrego, что означает «источник пота». Во многих культурах по всему миру растение огуречника символизирует желание быть счастливым и довольным, а также храбрость, чтобы идти вопреки всему, чтобы достичь счастья. Это также показывает, что можно добиться успеха даже перед лицом невзгод.

Преодоление препятствий и проявление внутренней силы и мужества исторически ассоциировалось с этим цветком. Например, римские солдаты ели листья бурачника перед войной, полагая, что это придаст им сил и мужества, чтобы победить врага. Кельты добавляли растения огуречника в свое вино, чтобы оно делало их более смелыми, когда они его пили.

Итак, какой символ лучше использовать для татуировки, чем цветок огуречника. Вот некоторые из наших любимых дизайнов цветочных татуировок огуречника, которыми вы можете вдохновиться для своей собственной татуировки;

Красные Татуировки

Исторически и культурно красный цвет обычно ассоциировался с отвагой, честью, верностью, бесстрашием, страстью, красотой и даже счастьем или свадьбой. Конечно, это также связано с войной, смертью и другими негативными явлениями в жизни. Вот почему люди обычно делают красные татуировки, когда хотят продемонстрировать бесстрашие и храбрость или страсть и любовь.

Независимо от дизайна татуировки, если она окрашена в красный цвет, значение мгновенно меняется, делая дизайн уникальным для вас. Итак, если вам не нравится какой-либо из вышеупомянутых дизайнов, вы всегда можете сделать татуировку, которую хотите, и просто покрасить ее в красный цвет. Вот некоторые из наших любимых дизайнов красных татуировок, которые вы можете использовать для вдохновения;

Заключительные мысли

Если вы хотите сделать татуировку, символизирующую храбрость, вам нужно помнить следующее:

Татуировка не обязательно должна быть большой или агрессивной сама по себе, чтобы изображать силу и храбрость. Иногда небольшие, значимые проекты, которые уникальны для вашей жизни и опыта, говорят громче.

Большинство людей, которые хотят сделать татуировку, символизирующую мужество, часто размещают ее на видном месте; например, руки, кисти, грудь, шея, плечи и подобные места. Теперь это может иметь свои преимущества и недостатки. В зависимости от дизайна, иногда смелая, заметная татуировка может создать некоторые проблемы, например, на работе. Итак, имейте в виду размещение татуировки, если она на более смелой стороне; как татуировка кинжала или агрессивный дизайн льва/волка.

Вышеупомянутые символы не единственные, которые символизируют силу и храбрость. Все, что в вашей жизни сделало вас сильнее и смелее, достаточно хорошо, чтобы служить напоминанием в виде татуировки. Так что, если у вас есть что-то еще, не стесняйтесь создавать свой собственный уникальный дизайн.

Если вам не нравится ни одна из вышеупомянутых дизайнерских идей, возможно, вам стоит подумать о небольших символах татуировки, таких как перо или символы бесконечности, чтобы выразить свою храбрость и бесстрашие. С древних времен перо символизировало мужество и индивидуализм, а символ бесконечности символизировал бесконечную силу и храбрость.

Еще кое-что; независимо от того, какую татуировку вы хотите, всегда убедитесь, что ее сделал профессиональный, опытный татуировщик. Только так ваше видение и дизайн воплотятся в жизнь. Так что будьте осторожны, кого вы выбираете, чтобы сделать свои чернила.