17 татуировок, которые символизируют надежду (обновлено в 2024 г.)

Надежда — одна из самых могущественных вещей на планете. Надежда — это чувство ожидания и желания, чтобы произошло определенное событие, вещь или чувство. Надежду можно применить ко многим различным жизненным событиям, от любви и дружбы до отпуска или карьерных целей.

Надежда означает для каждого из нас что-то свое, поэтому существует так много способов изобразить ее в татуировке.

Значение тату, которые символизируют надежду

Татуировки, символизирующие надежду, могут иметь глубокий эмоциональный и символический смысл для тех, кто их выбирает. Вот несколько распространенных дизайнов и их значений, связанных с надеждой:

Символы бессмертия: Такие как феникс, перевоплощение и возрождение после трудных времен. Птицы: Особенно голубь, символизирующий мир и надежду на лучшее. Лотос: Этот цветок ассоциируется с возрождением, чистотой и духовным прозрением. Стрела, направленная вверх: Символ движения вперед и стремление к лучшему. Подсолнух: Он поворачивает свою «голову» к солнцу, что ассоциируется с оптимизмом и надеждой. Цветы: Особенно весенние цветы, символизирующие новое начало и надежду. Дерево жизни: Символизирует жизненную силу, возрождение и надежду на продолжение жизни. Цитаты или слова: Например, «Надежда» или «Верь в себя», которые напоминают о важности надежды и оптимизма. Бесконечный узел: Символизирует непрерывность и надежду на бесконечное будущее. Рука, держащая свечу: Свеча может быть символом света в конце темного туннеля, представляя надежду во время трудностей.

Эти татуировки могут иметь различные интерпретации в зависимости от культурных и персональных контекстов, но общее значение заключается в символизации надежды на лучшее будущее, веру в себя и свои силы, а также уверенность в том, что даже в трудные времена все может измениться к лучшему.

История тату, которые символизируют надежду

История татуировок, символизирующих надежду, уходит корнями в древние времена. Многие древние культуры использовали татуировки как способ выражения надежды и веры в силу духа. Одним из первых примеров таких татуировок являются древние египетские символы, такие как анх и солнечный диск, которые символизировали жизнь, вечность и обновление.

В кельтской культуре татуировки, вдохновленные природой, часто носились в знак надежды на плодородие земли и обновление жизни. Кельты также использовали символы, такие как трискелион (тройной спираль), чтобы выразить веру в цикличность жизни и возрождение души.

В японской традиции татуировки с изображениями феникса символизировали возрождение и надежду на новую жизнь после трудных испытаний. Феникс, возрождающийся из пепла, был символом бессмертия и бесконечного цикла жизни.

В современной западной культуре татуировки, символизирующие надежду, часто включают в себя цветы, птиц и другие элементы, которые ассоциируются с новым началом и позитивным будущим. Такие татуировки могут быть важным источником вдохновения и поддержки в трудные времена, напоминая о вере в свои силы и способности преодолевать трудности.

Татуировка символизирует надежду

Якорь Тату

Якорь уже давно является одним из самых популярных дизайнов татуировки. Первоначально начертанные опытными моряками, якоря олицетворяют надежду и безопасность, а также способность сохранять устойчивость независимо от того, что бросает вам жизнь.

Когда якорь поднимают из воды в порту, это символизирует надежду и волнение перед началом нового приключения. Это фантастическая татуировка, символизирующая уход из прошлого и надежду на новый путь.

Тату Олень

В кельтской культуре считается, что олень олицетворяет надежду и возрождение. Это связано с тем, что рога оленя опадают один раз в год, а весной снова отрастают. Татуировка оленя будет означать, что вы вернетесь, научитесь на своих ошибках и станете сильнее.

В буддизме олень олицетворяет счастье, мир и долголетие. В Тибете олени могут помочь человеку решить их проблемы. Эти проворные персонажи добры, мягки и связаны с богами во многих разных культурах.

Лилия Тату

Лилия — татуировка в виде цветка, символизирующая надежду. Он начинается как уродливая луковица и медленно вырастает в красивый белый цветок. В христианстве пасхальная лилия символизирует возрождение и надежду. Форма цветка напоминает трубу, в которую затрубили, чтобы сообщить людям о воскресении Иисуса.

Татуировка лилии символизирует возрождение и надежду, особенно если вы христианин. О них упоминается в Библии, и некоторые считают, что они выросли в Эдемском саду из слез раскаяния Евы.

Дерево гинкго

Дерево гинкго является одним из старейших живых видов деревьев, известных человеку. Они являются символом надежды, мира и силы в китайской культуре. Поскольку в восточной культуре он ассоциируется с долголетием, считается признаком надежды.

Дерево гинкго имеет привлекательный вид, что делает его идеальным для татуировок, а также символизирует выносливость и надежду, необходимые для долгой и счастливой жизни.

Ветка оливы

Оливковая ветвь издавна ассоциируется с надеждой и скоростью. В Библии ветвь рассматривалась как символ надежды и обетования. В Древней Греции оливковая ветвь была символом мира и победы.

Хотя этот дизайн татуировки часто ассоциируется с миром, он представляет собой гораздо больше. Ветки используются в спортивных образах, символизирующих долголетие, победу и достижение. Они также используются, чтобы символизировать ясность и проницательность, все черты, которые мы надеемся иметь.

Тату Радуга

Радуга появляется после ливня, давая нам надежду на то, что свет придет даже после самого темного из дней. Радуга символизирует надежду и означает, что наступают лучшие дни. Радуга используется в Библии как знак надежды, но теперь она больше связана с правами геев.

Во время всемирной пандемии радуга стала символом надежды в эти трудные времена. Радуга, также используемая как представление сообщества ЛГБТК и их борьбы за равенство, напоминает нам о том, что надежда и свет всегда есть. Татуировка радуги может быть либо радужной дугой, либо цветами радуги, нанесенными на значимый дизайн татуировки.

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Голубь Тату

Голубь представляет мир и надежду в христианстве. Когда дождь прекратился, Ной выпустил голубя посмотреть, есть ли поблизости суша. Голубь символизировал надежду после наводнения. Голубь также был замечен спускающимся на Иисуса во время его крещения.

Голубь олицетворяет надежду на то, что темные времена прошли и что для всех нас есть лучшее будущее. Голубь также может символизировать начало новой жизни, что-то, что даст всем нам надежду. Голубь часто татуируется с оливковой ветвью во рту или сидит на оливковой ветке.

Чай Тату

Символ «чай» представляет собой комбинацию еврейских букв «хет» и «юд». Эта древняя буква в сумме дает 18, которое в иудаизме считается счастливым числом. Множественное число, L’chaim, означает жизнь и надежду, которая ее поддерживает, и на свадьбах произносят тосты.

Чай — небольшой и незаметный символ, но его идеально размещать на запястьях, лодыжках и шее. Некоторые также включают в эту татуировку счастливое число 18.

Татуировка Точка с запятой

Точка с запятой стала символом предотвращения самоубийств благодаря работе некоммерческой организации Project Semicolon. Он символизирует надежду и любовь к тому, кто борется с зависимостью, психическим заболеванием и членовредительством.

Многие люди делают татуировку для себя или для других, напоминая им, что их история еще не окончена и еще есть надежда.

Тату бабочка

Татуировка бабочки имеет множество различных значений. Он может превратиться из гусеницы в красивое существо. В культуре коренных американцев считается, что бабочка передает сообщения или пожелания Высшему Духу.

Бабочки символизируют надежду, перемены и стойкость. Они являются идеальной метафорой надежды и роста. Бабочки также являются признаком удачи; в некоторых культурах вы должны загадать желание, если вы когда-нибудь его поймаете (но вы также всегда должны отпускать его).

Тату Авен

Авен — символ троицы друидов. Дизайн представляет собой три луча света, заключенных в круг. Он представляет троицу. Он может представлять небо, землю и море или надежду, веру и процветание.

Другая интерпретация заключается в том, что внешние линии символизируют как мужчину, так и женщин, а внутренняя линия представляет собой баланс. Эта небольшая, но уникальная татуировка — отличный способ представить надежду и равновесие.

Тату Павлин

Красивый и смелый павлин имеет множество различных представлений по всему миру. В христианстве павлин символизирует чистоту, вечную жизнь и воскресение. Когда три павлиньих пера соединены вместе, это символизирует надежду, веру и милосердие.

В некоторых христианских сектах над умершим кладут павлиньи перья, чтобы защитить душу от порчи. Помимо своей символики, павлины с их великолепными оттенками драгоценных камней делают фантастические татуировки.

Свет в темноте татуировки

Во тьме есть свет, а если есть свет, есть надежда. Это старая поговорка, с которой согласится большинство из нас. От факела, который держит Статуя Свободы, до фонаря, который держит Флоренс Найтингейл, этот дизайн можно интерпретировать по-разному.

Татуировка фонаря также символизирует поиск правильного пути в жизни, либо своего собственного, либо помощи кому-то еще на их пути. Если времена темные, татуируйте свой собственный свет как способ представить надежду.

Звездная Татуировка

Звезды могут помочь нам найти дорогу домой, когда наступит ночь. Звезды представляют надежду и чувство направления. Из них получаются привлекательные татуировки, и их можно использовать для создания узоров или как одно большое смелое произведение искусства. У одних есть только одна звезда, у других добавляются солнце и луна.

Морская звезда — это татуировка, которая лучше всего символизирует надежду и представляет идею о том, что у каждого путешествия должен быть конец. Морские звезды часто сочетаются с татуировкой якоря, обе они символизируют надежду.

Тату Медуза

Медуза была внушающей страх женщиной в греческой мифологии, которая обращала в камень любого, на кого она смотрела. Многие женщины считают ее могущественной фигурой, способной противостоять злу. Она — популярная феминистская татуировка, дающая женщинам мужество и уверенность в том, чтобы жить по своим правилам.

Как красивый, но внушающий страх женский персонаж в мифологии, она татуирована как образец для подражания, могущественная фигура, которой женщины надеются стать в будущем. Со своими змеиными волосами она была уверена в своей красоте и силе, которой надеются стать многие женщины.

Тату Солнце

Солнце – наш источник света и энергии. Без солнца нам не выжить, оно служит фантастической метафорой надежды. Татуировка солнца может напомнить вам, что вы можете, и вы преодолеете темные периоды своей жизни.

Тату солнца многогранны и неоднозначны. Их можно настроить в соответствии с вашей историей и вашими предпочтениями в отношении татуировки.

Надежда Тату

Иногда это так же просто, как написать слово «надежда» на своей коже. Это короткое слово, но красивое, имеющее много смысла. Вы можете выбрать простой маленький изящный шрифт или включить его в любой из татуировок выше.

Просто убедитесь, что оно написано правильно и шрифтом, который вы можете прочитать (если только вы не хотите крутую психоделическую татуировку, которую только вы можете понять). Вы можете выбрать из целого ряда шрифтов, поговорите со своим тату-мастером, чтобы получить его рекомендации.

Больше часто задаваемых вопросов

Какие цвета представляют надежду?

Все цвета имеют значение. Желтый символизирует надежду. В некоторых культурах желтую ленту демонстрируют семьи, чьи близкие находятся на войне. Хотя в некоторых странах желтый ассоциируется с опасностью.

Зеленый – это расслабляющий цвет, который часто оставляет ощущение безопасности и защищенности. Это обнадеживающий оттенок, который обещает процветание и считается удачливым во многих культурах. Добавление желтого и зеленого к вашей татуировке — это фантастический способ добавить дополнительный символизм вашей надежде.

У кого из знаменитостей есть татуировки надежды?

Селена Гомес и актеры сериала «13 причин почему» вытатуировали на себе точку с запятой в знак уважения к проблемам психического здоровья, показанным в шоу Netflix.

У Азии Ардженто на костяшках пальцев вытатуирована Хоуп, а у Риты на пальце синие чернила Хоуп. У актрисы Сары Полсон на ноге звездочка, символизирующая надежду, рост и амбиции.

Какие цветы символизируют надежду?

Цветы имеют разное значение. Следующие символизируют надежду и делают идеальные татуировки:

Хризантемы символизируют надежду и любовь, но в Италии они олицетворяют смерть.

Ирис символизирует надежду, дружбу и храбрость. Китайцы называют ирисы пурпурной бабочкой, так как она напомнила им насекомое.

Пуговица холостяка, или синий василек, символизирует надежду на любовь. Согласно фольклору, юноша мог предсказать силу женской любви, надев на пуговицу синий василек. Если цвет потускнел, ее любовь не была настоящей.

Плодовые деревья символизируют надежду, когда холодная темная зима превращается в яркий весенний день.

Подснежники символизируют надежду на друга в беде. Их часто дарят тем, кто переживает трудный период своей жизни.

Сколько стоит моя татуировка, символизирующая надежду?

Средняя татуировка стоит около 250 долларов. Это может показаться дорогим, но важно выбрать уважаемого и опытного художника. Помните, эта татуировка останется на вашей коже на всю оставшуюся жизнь. Небольшая татуировка будет стоить от 100 до 250 долларов.

Цена татуировки будет зависеть от размера и времени выполнения. Художники-татуировщики обычно берут плату за час, но некоторые делают татуировки в зависимости от размера рисунка, посвященного надежде.

Как выбрать правильную татуировку, символизирующую надежду?

Татуировка — вещь очень личная. Выбирая тот, который символизирует что-то вроде надежды, вы должны выбрать что-то, что символизирует то, что надежда значит для вас. Эта статья дает вам некоторые идеи, но это может быть лирика или обнадеживающее воспоминание, которое у вас когда-то было.

Вот несколько советов о том, как найти подходящую татуировку для вас:

Ищите изображения в Интернете. Вы можете взять кусочки из других дизайнов, комбинируя их, чтобы сделать один уникальный рисунок. Например, вы можете взять шрифт из одного дизайна, а цвета из другого.

Хороший татуировщик сможет создать что-то совершенно уникальное, не бойтесь быть смелым и креативным.

Дважды проверьте, что означает ваша татуировка в разных культурах, вы же не хотите никого обидеть или изменить значение вашей татуировки во время путешествия.

Подумайте о дизайне татуировки, который вы бы сделали десять лет назад, он вам все еще нравится? Помните, что это останется на вашей коже на всю оставшуюся жизнь. Придерживайтесь дизайна, потому что после того, как вы нарисуете его, его будет очень трудно и болезненно удалить.

Если вы выбираете цветную татуировку, подумайте, как она будет смотреться на пигментации вашей кожи.

Подумайте о размещении. Подойдет ли ваша татуировка тому месту, где вы хотите ее сделать? Кроме того, некоторые места с большей болью для татуировки, чем другие.

Не торопитесь и сделайте свое исследование.

Когда мне делать тату?

Вы можете сделать татуировку в любое время года. Мы рекомендуем приобретать его в осенние или зимние месяцы. Летом ваша кожа подвергается большему насилию, после татуировки мы советуем вам не загорать, купаться и избегать солнца.

Как долго моя татуировка будет заживать?

Процесс заживления татуировки у всех разный. Это будет зависеть от вашего тела, местоположения вашей татуировки и того, как быстро вы обычно заживаете. Обычно для полного заживления кожи требуется от 2 до 6 недель, поэтому за это время ваша татуировка будет уязвима, и за ней следует правильно ухаживать.

Как мне ухаживать за моей новой татуировкой?

Хороший тату-мастер предоставит вам всю необходимую информацию, как только вы сделаете новую татуировку. Пока ваше тело заживает, вы должны заботиться о себе и следить за тем, чтобы пить много воды и хорошо питать свое тело.

Перед тем, как мыть татуировку, обязательно вымойте руки. Промокните область насухо, никогда не трите ее и не используйте пушистое полотенце. Позвольте коже дышать и не царапайте и не зудите область, как бы вам этого ни хотелось.

Держитесь подальше от солнца и не плавайте в бассейне или на пляже, пока ваша новая татуировка полностью не заживет.