Планирование следующего пирсинга после пандемии COVID-19

Хотя наши студии пирсинга в настоящее время закрыты, чтобы помочь остановить распространение вируса COVID-19, наша команда усердно работала. Независимо от того, курируем ли мы онлайн-проекты по уху или отвечаем на ваши вопросы по электронной почте и в личных сообщениях, это было хорошее время, чтобы пообщаться один на один с нашими клиентами в цифровом формате и спланировать будущее!

Точно так же, как мы были заняты упаковкой ваших онлайн-заказов и записью на прием, когда мы вернемся, это идеальное время для вас, чтобы спланировать свой следующий пирсинг! Ниже мы рассмотрим несколько шагов, которые нужно предпринять при поиске вдохновения для украшений, мест для пирсинга, а также о том, как записаться на прием, когда мы снова откроем наши двери!

Можем ли мы составить для вас схему ухода за ушами?

Иногда бывает сложно придумать идею для полного образа! Недавно мы начали предлагать онлайн-сервис по уходу за ухом, когда наши клиенты отправляют фотографию своего уха, а наши сотрудники создают полный образ, используя украшения, которые есть в нашей студии! Это позволяет нам давать вам рекомендации, основанные на вашей личной анатомии, вкусе и бюджете, не вставая с дивана! Нажмите здесь, чтобы записаться на онлайн-встречу по уходу за ушами.

Какой стиль украшений вам подходит?

Личный стиль именно такой, личный. И ваши украшения должны это отражать! В нашем интернет-магазине мы предлагаем широкий выбор металлов, драгоценных камней, дизайнов и текстур, когда речь идет о украшениях для тела. При покупке новых украшений для тела важно помнить и о своем образе жизни! Например, если вы предпочитаете немного гламура, возможно, настоящие бриллианты и 14-каратное золото больше подойдут вам. Для тех, кто предпочитает более минималистский вид, возможно, лучшим выбором будут золотые шарики, золотые слитки и шовные кольца!

Посетите нашу страницу в Instagram и вкладку «Магазин» на нашем веб-сайте, чтобы найти вдохновение в плане украшений.

Какой тип пирсинга вам подходит?

Размещение пирсинга — еще одна важная часть процесса планирования. Заблаговременное решение, где вы хотите сделать новый пирсинг, сделает жизнь более удобной как для вас, так и для вашего пирсинга! У вас есть пирсинг, о котором, возможно, нужно знать пирсингу? У вас есть правильная анатомия, чтобы поддержать пирсинг, который вы имеете в виду? Это все вещи, которые вам нужно будет рассмотреть.

В периоды, когда вы не можете встретиться со своим мастером по пирсингу лично — например, в настоящее время социального дистанцирования — фотография области вашего тела, которую вы хотите проколоть, будет очень полезной визуализацией для вашего мастера по пирсингу! Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе места размещения, — это видимость. Вы хотите иметь возможность видеть свой пирсинг или чтобы другие видели его регулярно?

Ищите идеи в социальных сетях

Теперь, когда вы знаете стиль татуировки и место ее расположения, пришло время начать искать идеи. Страницы Pierced в Instagram и Pinterest — отличные места для начала вашей охоты. Оба предоставят вам широкий выбор украшений и вариантов размещения. Вы также можете посетить несколько наших пирсинг-страниц, на которых есть дополнительные изображения для вдохновения!

Алекс

Кортни

Сабина

Фэйри

Vee

Ian

Свяжитесь с нами, чтобы записаться на прием

Тот факт, что наши студии в настоящее время закрыты, не означает, что мы не хотим слышать о ваших новых идеях для пирсинга! Наши сотрудники по-прежнему отвечают на электронные письма и заказывают клиентов с 1 июня. Используйте форму на нашем веб-сайте, чтобы рассказать нам о своей идее пирсинга, и мы сможем начать процесс. Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами, как только сможем!

Есть ли у вас необходимые продукты после ухода?

Никогда не рано подготовиться и узнать о надлежащих методах ухода за пирсингом. Наш интернет-магазин предлагает все те же средства по уходу за пирсингом, которые мы продаем в наших магазинах. Пока вы ждете своего приема, это отличная идея и время, чтобы убедиться, что у вас все готово, когда вы вернетесь домой. Наши средства по уходу доставляются на следующий рабочий день. Некоторые из них, такие как PurKlenz, можно даже использовать в качестве ежедневного противомикробного мыла для рук или любой части тела, которая может соприкасаться с внешним миром.

Студии пирсинга рядом с вами