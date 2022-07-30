Ложный ангел всегда попадает в ад

Глава избирательной комиссии сделал две вещи и приложил усилия к тому, чтобы Ярослав Качиньский, баллотировавшийся в президенты, представил себя в лучшем свете. Фантазия настолько увлекла Джоанну Клужик-Ростковскую, что изменила образ кандидата до неузнаваемости – Качиньский стал теплым, нежным парнем. Цель была почти достигнута — он был близок к победе президента ПиС на президентских выборах. Но он проиграл и снова стал самим собой.

Он рвет — с извинениями Алика — коты со всеми, а создательницу своего нежного образа уволил из ПиС, обвинив ее в проигрыше и объяснив своим сторонникам, что он на пудре и не ведает, что делает, притворяясь быть голубем мира во время избирательной кампании.

Как мы читаем в письме Качиньского к членам ПиС, председатель партии убрал не столько вдохновителя своего поражения, то есть госпожу Иоанну, сколько сатану, который, по общему признанию, создал себя нежным и добрым ангелом, а на самом деле намеревался сбросить Ярослава Качиньского с трона и закончить всю группировку. Однако переворот Ростковской и ее сторонников был вовремя остановлен президентом, и отречение от престола было временно приостановлено.

Два обманчивых образа

Миссис Джоанна, вопреки тому, что ей хотелось бы сказать о ней, не кроткая овечка. В ее гороскопе Солнце и Луна находятся в знаке огненного Стрельца, известного своей идеальностью, честностью и прямотой. Судя по всему, она была единственной, кто мог сказать генеральному директору, что она с ним не согласна. Пока она, наконец, не получила сокрушительный ответ.

В гороскопе МП, в знаке властного Козерога, целых три планеты: задорный Марс, конкретный Меркурий и управляемая Венера, а значит, эта женщина знает, чего хочет, и может быть болезненно амбициозной.

Такое расположение планет также доказывает ее большое упорство, напор успеха и ловкость в политических играх. Он очень хитрый и беспринципный политический игрок. Избирателей почти обмануло превращение Ярослава Качиньского в нежного барашка, что должно было произойти в нем после трагической гибели его брата под Смоленском. Это была чисто социальная инженерия, придуманная миссис Джоанной, простое мошенничество. К сожалению, этот навык ведения политических игр ей сейчас будет трудно использовать. Да и вообще, кому захочется принять в свою партию человека, который в отчаянии заявляет, что готов скинуть с пьедестала неблагодарного вождя?Сатурн блокирует Джоанну

Эта ситуация прекрасно отражена в ее гороскопе. В ближайшие недели Джоанна Клюзик-Ростковска будет бороться с суровым, депрессивным и ограничительным Сатурном, который образует угнетающие квадраты с ее Меркурием и Марсом в Козероге. Депутат большой политической карьеры пока не сделает, даже если ей удалось основать собственное формирование.

Эльжбета Якубяк на повороте

Ее подруга Эльжбета Якубяк, также имеющая большие заслуги в фальсификации имиджа Ярослава Качиньского, не может рассчитывать на большие успехи. В ее революционном гороскопе Уран сейчас соединяется с Солнцем. Поэтому его ждет ряд неожиданных изменений и радикальный поворот, а потому уж никак не продолжение нынешней линии.