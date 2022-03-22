10 + 10 проверенных утверждений о здоровье
Как можно улучшить свое здоровье без лекарств или с их помощью? Как избавиться от недугов и болезней, которые могут затянуться надолго и не поддаются никаким традиционным методам лечения? На помощь приходят исцеляющие аффирмации, которые воздействуют не столько на симптомы болезней, сколько непосредственно на их причину в сознании. Таким образом, они исцеляют болезни в их источнике, высвобождая ответственные за них психические и энергетические паттерны. Естественным следствием этого будет исчезновение физических симптомов и улучшение здоровья.
Психическая причина
(1) Прежде чем вы начнете применять какое-либо из утверждений, подумайте о возможном источнике вашего недуга, от которого вы хотите избавиться. Спросите себя: «Какие мысли могли вызвать это?» и пусть появляются. Лучше запишите их, чтобы не забыть. (2) Скажите себе: «Я хочу выбросить шаблоны, вызвавшие это состояние, из своего сознания», а затем (3) на каждую мысль, которая способствовала возникновению болезни, скажите: «Я больше в это не верю. Я бесконечное существо, и эта мысль больше не имеет надо мной власти». Сомневайтесь в каждой мысли, которая способствовала болезни, в каждой мысли о том, что вы нездоровы, и в каждой мысли, возникающей в течение дня, которая противостоит используемым утверждениям об идеальном здоровье. (4) Повторите выбранные утверждения.
Ниже представлены 10 таких аффирмаций, которые при регулярном использовании принесут ожидаемые результаты. Вы должны помнить, чтобы повторять их каждый день и много раз. Желательно утром и перед сном. Чтобы усилить их эффективность, помимо повторения их как в уме, так и при проговаривании вслух, записывайте их – не менее 10 раз каждое. Кроме того, не работайте с более чем 2-3 одновременно. Выберите те, которые лучше всего резонируют с вами.
Общие аффирмации для идеального здоровья:
1. Я принимаю идеальное здоровье и внешний вид своего тела.
2. Божественная любовь наполняет и исцеляет все мое тело.
3. Я чувствую, что мое тело с каждым днем становится все здоровее.
4. Я здоров, я заслуживаю жизни и любви.
5. Я люблю себя и свое тело, поэтому открываю себя идеальному здоровью.
6. Мое тело становится здоровее с каждым днем.
7. Я позволяю себе быть в полном здравии.
8. Я заслуживаю и наслаждаюсь отличным физическим и психическим здоровьем.
9. Я заслуживаю здоровой, стройной и гармоничной фигуры.
10. Здоровье — это естественное состояние моего тела и разума.
Аффирмации о конкретных заболеваниях, наиболее распространенных в Польше, и их психологических причинах:
1. Воспаления и заболевания легких
Возможная причина: сожаление. Чувство усталости от жизни. Чувство эмоциональной боли.
Аффирмация: Я способен принять жизнь во всей ее полноте и мне нравится ею пользоваться.
2. Ревматоидный артрит
Возможная причина: сильное сомнение в авторитете. Ощущение, что вас запугивают, преследуют или терроризируют. Ощущение себя жертвой.
Аффирмация: Бог — мой авторитет и способ, которым я доверяю. Я люблю и принимаю себя. У меня есть сила, данная Богом, чтобы жить достойно.
3. Сердечная недостаточность
Возможная причина: длительные эмоциональные проблемы. Нет счастья и нет радости в жизни. Грусть. Эмоциональная твердость. Ощущение жизненной борьбы, напряжения и усилий.
Аффирмация: Я с радостью позволяю себе наполнить свое сердце любовью, радостью и счастьем.
4. Сердечный приступ
Возможная причина: отказ от радости жизни ради денег, материального успеха, положения или социального статуса.
Аффирмация: Я приношу радость своему сердцу и выбираю счастье, которое становится основными ценностями в моей жизни. Я решаю наслаждаться каждым моментом своей жизни.
5. Вирусный гепатит
Возможная причина: длительное цепляние за обиду, гнев и даже ненависть. Сопротивление изменениям.
Аффирмация: Я очищаю свой разум от всех негативных эмоций. Я оставляю прошлое позади и легко иду к будущему. Все происходит для моего развития.
6. Диабет
Возможная причина: глубокая печаль. Никакой «сладкой» жизни. Сильная тоска по несбывшимся мечтам и по тому, что могло бы быть. Неудовлетворенная потребность контролировать жизнь.
Аффирмация: Этот самый момент наполнен радостью. Я решаю увидеть его скрытую красоту и насладиться ею. Она решает насладиться сладостью каждого момента своей жизни.
7. Инсульт
Возможная причина: отказ от жизни. Сдаваться. Устойчивость к изменению. Твердость убеждений: «Я скорее умру, чем изменюсь».
Аффирмация: Я позволяю жизни и себе меняться. Он легко приспосабливается ко всему новому, принимая прошлое, настоящее и будущее.
8. Заболевания почек
Возможная причина: ощущение неудачи и неудачи. Критика по отношению к миру и себе.
Разочарование. Стыд. Беспомощность. Потерянный.
Аффирмация: Я люблю и принимаю себя, и моя жизнь всегда идет по закону и плану Бога. В конце концов, из каждого опыта приходит то хорошее, что я начинаю видеть.
9. Акне и другие кожные заболевания
Возможная причина: отсутствие самопринятия. Ненавидя себя.
Аффирмация: Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть, здесь и сейчас. Я прекрасное, божественное проявление жизни.
10. Мигрень и головные боли
Возможная причина: Вера в то, что вы сеете никчемного, бесполезного человека. Критиковать себя. Лук.
Аффирмация: Я люблю и принимаю себя. Я в безопасности, достоин любви, счастья и успеха.
Бартломей Рачковски
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