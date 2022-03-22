10 + 10 проверенных утверждений о здоровье

Как можно улучшить свое здоровье без лекарств или с их помощью? Как избавиться от недугов и болезней, которые могут затянуться надолго и не поддаются никаким традиционным методам лечения? На помощь приходят исцеляющие аффирмации, которые воздействуют не столько на симптомы болезней, сколько непосредственно на их причину в сознании. Таким образом, они исцеляют болезни в их источнике, высвобождая ответственные за них психические и энергетические паттерны. Естественным следствием этого будет исчезновение физических симптомов и улучшение здоровья.

Психическая причина

(1) Прежде чем вы начнете применять какое-либо из утверждений, подумайте о возможном источнике вашего недуга, от которого вы хотите избавиться. Спросите себя: «Какие мысли могли вызвать это?» и пусть появляются. Лучше запишите их, чтобы не забыть. (2) Скажите себе: «Я хочу выбросить шаблоны, вызвавшие это состояние, из своего сознания», а затем (3) на каждую мысль, которая способствовала возникновению болезни, скажите: «Я больше в это не верю. Я бесконечное существо, и эта мысль больше не имеет надо мной власти». Сомневайтесь в каждой мысли, которая способствовала болезни, в каждой мысли о том, что вы нездоровы, и в каждой мысли, возникающей в течение дня, которая противостоит используемым утверждениям об идеальном здоровье. (4) Повторите выбранные утверждения.

Ниже представлены 10 таких аффирмаций, которые при регулярном использовании принесут ожидаемые результаты. Вы должны помнить, чтобы повторять их каждый день и много раз. Желательно утром и перед сном. Чтобы усилить их эффективность, помимо повторения их как в уме, так и при проговаривании вслух, записывайте их – не менее 10 раз каждое. Кроме того, не работайте с более чем 2-3 одновременно. Выберите те, которые лучше всего резонируют с вами.

Общие аффирмации для идеального здоровья:

1. Я принимаю идеальное здоровье и внешний вид своего тела.

2. Божественная любовь наполняет и исцеляет все мое тело.

3. Я чувствую, что мое тело с каждым днем ​​становится все здоровее.

4. Я здоров, я заслуживаю жизни и любви.

5. Я люблю себя и свое тело, поэтому открываю себя идеальному здоровью.

6. Мое тело становится здоровее с каждым днем.