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170 звездных татуировок (и их значения): 19 видов

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Звезды являются одними из старейших символов многих культур, религий и систем верований в нашем мире, что делает этот образ одним из самых сильных в мире. Эти значения также могут быть личными: например, вы можете захотеть сделать татуировку в виде звезды, чтобы символизировать конкретную цель, которую вы пытаетесь достичь, или что-то, чего вы достигли.

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Звезды часто сочетаются с другими изображениями и символами, чтобы усилить значение отдельной татуировки, а также создать более сложный и интересный дизайн. Звездные татуировки также могут быть нарисованы в стиле, представляющем определенную культуру, соотнося изображение с определенным временем, местом или культурой. Какой бы дизайн татуировки звезды вы ни выбрали, можете быть уверены, что он будет особенным и неповторимым!

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История тату звезды

Татуировки звезды имеют древнюю и интересную историю, которая простирается через многие культуры и эпохи. В разных культурах звезда символизировала разные концепции, такие как руководство, защиту, духовное просвещение, мудрость и даже удачу. Вот несколько интересных фактов об истории татуировок звезды:

  1. Древний Египет: Звезда была символом божественности и духовного просвещения. Египтяне использовали звезду как символ защиты от зла и напоминание о духовном пути.
  2. Древние Греки и римляне: Звезда была связана с богами и героями. Например, пятиконечная звезда, или пентаграмма, была символом богини Афины.
  3. Китай: В китайской культуре звезда ассоциировалась с судьбой и удачей. Звездные татуировки были популярны среди людей, верящих в астрологию.
  4. Татуировки звезд в современной культуре: С появлением татуировок в западной культуре звезда стала популярным мотивом. Она часто ассоциируется с мечтами, надеждами и желаниями. Такие татуировки могут иметь различные стили и значения в зависимости от дизайна и контекста.

Татуировки звезды могут быть выполнены в разных стилях, от простых и минималистичных до сложных и красочных. Они могут иметь различные значения для разных людей, отражая их верования, мечты и жизненный путь.

170 звездных татуировок (и их значения): 19 видов

Значение тату звезды

В целом, большинство наиболее популярных звездных дизайнов будут иметь следующие значения:

  • Желание / желание
  • Достижение
  • Успех
  • Удача
  • Уникальность
  • Вызов
  • Остаток средств
  • Индивидуальность
  • Выживание при раке груди
  • Член ВМФ или береговой охраны
  • Энтузиаст видеоигр
  • Религиозная трансформация / вера
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Вариации звездных рисунков

1. Маленькая татуировка в виде звезды

Маленькая татуировка со звездой может иметь много смысла — ведь звезда — один из важнейших символов культур и религий в мире! Добавление сверкающих эффектов может показать вашу яркую личность или показать, что вы сделали что-то важное или значимое в своей жизни.

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2. Тату падающая звезда или комета.

Падающие звезды или кометы, если выразиться правильно, часто являются символами удачи. Вот почему дизайн татуировки в виде звезды может свидетельствовать о вашей удаче.

3. Тату филиппинское солнце и звезды (три звезды и одно солнце).

Это изображение, которое изображено на флаге Филиппин, представляет собой татуировку, популярную среди людей филиппинского происхождения или наследия . На этом изображении солнце имеет восемь лучей, каждый из которых представляет провинцию на Филиппинах, а каждая из трех звезд представляет одну из трех основных групп островов на Филиппинах.

4. Татуировка в виде кельтской звезды.

Как и племенные татуировки со звездами, кельтские татуировки со звездами представляют собой смесь двух классических элементов татуировки — звезд и кельтского стиля — в одном большом дизайне. Сделав татуировку в виде звезды в кельтском стиле, вы можете представить свое наследие или подчеркнуть значение взаимосвязанности и бесконечности с помощью особого переплетения в кельтском стиле.

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5. Красно-черная татуировка в виде морской звезды.

Одна из самых распространенных татуировок с цветными звездами — это тату с красно-черной звездой , которая очень популярна среди военно-морских сил и береговой охраны США. Этот особый дизайн звезды сочетает в себе форму пятиконечной звезды флага США и чередующийся черный и красный цвет компаса, который можно найти на морских картах. Эта татуировка со звездой также символизирует возвращение домой пропавшего моряка.

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6. Тату розовая звезда.

Татуировка с розовой звездой часто символизирует борьбу человека с раком груди и является прекрасной альтернативой традиционной татуировке с розовой лентой. Конечно, если чередовать ее с черным, в стиле тату морской звезды, розовая звезда почти станет «панк-роком» или «альтернативным» символом битвы с раком груди, придавая татуировке звезды уникальный поворот. дизайн.

7. Татуировка с фиолетовой звездой.

Татуировка с фиолетовой звездой — это один из способов представить свою индивидуальность через цвет и естественный символизм звезды. Фиолетовый цвет представляет собой сочетание неистовой энергии красного и спокойной стабильности синего; Таким образом, фиолетовый представляет собой баланс элементов и эмоций. Возможно, это не является естественным состоянием большинства людей, но звезда в первую очередь олицетворяет желания и стремления. Вот почему объединенная символика баланса фиолетового цвета и естественного желания звезды делает этот дизайн идеальной татуировкой для тех, кто желает обрести душевный покой и равновесие.

8. Тату звезды и зебра.

В символике животных зебра олицетворяет равновесие, индивидуальность и свободу. Его рубцы позволяют ему прятаться в высокой траве африканских равнин, прячась от хищников и являясь средством защиты для животного. Те, кто надеется объединить мощную символику этого животного с столь же мощной символикой звезды, могут сделать это несколькими способами.

9. Тату бабочка и звезда

Бабочки часто рассматриваются как символы возрождения; поэтому связь этих метаморфизирующихся насекомых со звездами может создать уникальный образ, который будет символизировать как возрождение, так и преследование определенных целей, представленных звездами.

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10. Татуировки звезд и облаков.

Облака символизируют разные вещи в разных культурах и мифологиях. Например, в греческой и римской мифологии облака были домом богов, и многие люди сегодня верят, что облака символизируют неудачу или грядущую опасность. Однако в зависимости от того, что вы хотите, чтобы облака представляли, ваши татуировки в виде звезд и облаков будут иметь одно из множества различных значений. Например, рисунок, на котором изображены звезды на небе, полном грозовых облаков, покажет, что вы прошли через трудные времена для достижения своих целей. Другой дизайн, на котором изображены ярко-желтые звезды в поле белых облаков, будет означать, что те, кого вы потеряли, попали в лучший мир.

11. Тату цветок и звезда.

Цветы могут символизировать рост и развитие; вот почему включение этого изображения в дизайн татуировки звезды — прекрасный способ добавить уровень смысла. Звезды часто используются для обозначения целей и устремлений, поэтому объединение этих двух изображений может отражать личностный рост, достигнутый в достижении ваших целей. Например, лилии олицетворяют плодородие в древнегреческой и египетской культурах ; Вот почему рисунок лилии и звезды может изображать женщину и ее ребенка.

12. Тату череп и звезда

Эта татуировка может символизировать преодоление смерти или преодоление травмы, поскольку череп часто символизирует смерть, а звезда символизирует выполнение сложной задачи. На другом рисунке может быть изображен знаменитый пиратский флаг, изображающий череп на звезде в морском стиле: он может обнажить двойственность сил, управляющих нашей жизнью: стремление к свободе или выполнение того, что от нас ожидается.

13. Тату фея и звезда

Эта татуировка со звездой может быть довольно женственной и часто показывает воображение владельца или его стремление к лучшей реальности. Потенциальный рисунок феи и звезды мог бы представлять фею, сидящую на полумесяце, с мерцающими звездами перед ней: тот факт, что фея жаждет чего-то большего, можно было увидеть на ее опущенном лице, и звезды будут символизировать его мечту о будущем. Еще один более фантастический дизайн татуировки — это фея, летящая среди звезд, чтобы показать, что вы верите в себя и в своем прогрессе в достижении своих целей.

14. Тату сердце и звезда

Татуировка в виде сердца и звезды — это особенно забавное, позитивное и восхитительное заявление для мира: жизнь прекрасна, и вы видите лучшее в вещах и людях!

15. Татуировка со звездой и лизой.

Добавление звездочек к татуировке лианы может добавить к ней смысла и визуального интереса. Есть несколько способов добавить звезды к дизайну вьющегося растения; например, вместо листьев или цветов вы можете разместить на растении звездочки: это может обозначать достигнутые вами цели. Эту татуировку можно обновлять с годами, чтобы отразить все ваши успехи!

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16. Тату звезда и игральные кости.

Игральные кости могут символизировать ставки, риск и удачу . Татуировка в кости рядом с морской звездой может быть типичным дизайном в морской культуре: многие моряки, пираты и военно-морские офицеры играли в кости и другие азартные игры, чтобы скоротать время в долгих путешествиях.

17. Тату крест и звезда

Получение татуировки креста и звезды может быть прекрасным способом вспомнить любимого человека, которого вы потеряли, и указать на вашу веру в то, что однажды вы воссоединитесь (как христианское изображение креста). Один из способов персонализировать эту татуировку — добавить инициалы или дату рождения каждого человека внутри звезды или вокруг нее или поместить сообщение типа «Покойся с миром», написанное под крестом.

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18. Тату звезда Давида

Звезда Давида — важный символ иудаизма. В гитлеровской Германии евреи были обязаны носить этот символ, пришитый к их одежде, чтобы их можно было опознать в любое время. Это идеальная татуировка для тех, кто хочет продемонстрировать свою еврейскую веру. Его можно легко персонализировать, чтобы продемонстрировать вашу личную веру и содержание ваших убеждений. Например, уникальный дизайн татуировки Звезда Давида может представлять собой букву на иврите или короткое слово внутри звезды. Это может быть слово или идея, которые важны для вас, или инициалы человека, которого вы потеряли.

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19. Татуировка Пылающая Звезда

Стихия огня может указывать на агрессию, гнев, желание, трансформацию и изменение, а также на ваше желание достичь своих целей любой ценой. Сочетание звезд и пламени в дизайне татуировки может продемонстрировать, что вы добились собственного успеха или что вы прошли через пламя жизни и стали еще сильнее, чем раньше.

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