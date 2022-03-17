Позы для секса — Камасутра — 38 поз для секса, которые вам нужно знать

Сексуальные позы являются неотъемлемой частью искусства любви, и великое их разнообразие позволяет партнерам находить новые, захватывающие способы выражения своей страсти и близости. Правильно выбранная поза может стать ключом к гармоничной и удовлетворительной сексуальной жизни.

Среди наиболее популярных позиций классическая поза занимает особое место, позволяя парам насладиться полным объемом близости и сближения. Ее удобство и эффективность в достижении удовольствия делают ее выбором многих.

Однако, стремясь обогатить свои отношения и придать им новизны, многие пары решаются на эксперименты и испытывают более смелые позы. Эти позы могут не только привнести острые ощущения и новые эмоции в сексуальную жизнь, но и укрепить близость и взаимопонимание между партнерами.

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1. Прелюдия

Однако всегда стоит позаботиться о правильной атмосфере перед сексом. Соответствующее освещение, музыка или запах могут разжечь чувства влюбленных. Следующий этап — прелюдия, которая, по возможности, не должна быть слишком короткой или слишком длинной.

Затем партнер может целовать и ласкать партнера и наоборот. Достигнув соответствующего состояния возбуждения, вы можете перейти к следующему этапу — проникновению.

Поскольку сексуальных поз много, у каждой пары может быть несколько любимых. Также стоит время от времени экспериментировать и вводить новые позы в постели, что также может быть очень приятным для обоих партнеров.

2. Классическая позиция

Наиболее часто практикуемая сексуальная позиция – классическая. Он позволяет посвятить себя близости и близости и побуждает к постоянному заработку. зрительный контакт и целоваться. С другой стороны, классический элемент редко занимает первое место в списке любимых опросов.

Откуда этот парадокс? Для этого может быть много причин. Возможно, ваша партнерша жаждет чего-то более захватывающего, чем классика, но то, что другой человек любит ее, даже не предполагает разнообразия.

Однако другие любовные позы могут иметь преимущество перед классической, например, потому, что они позволяют женщине быть более активной стороной в постели.

Благодаря разнообразию сексуальных поз пары могут оторваться от рутины и искать более сильные ощущения. Каждая сексуальная позиция имеет разный визуальный опыт, разный угол и глубину проникновения.

Их количество практически не ограничено, поэтому каждая пара сможет найти для себя идеальный вариант. Все, что вам нужно сделать, это дать волю своему воображению и забыть на мгновение, что такое смущение и стыд.

3. Сексуальные позы из камасутры

Поза для секса 1 — Сидя

Это одна из лучших поз для женщин, потому что она интенсивно стимулирует переднюю стенку влагалища или точку G, которая часто является ключом к долгожданному оргазму. Мужчина ложится на кровать. Женщина сидит, согнув ноги на партнере, ступни упираются в кровать, а руки лежат на коленях партнера. Лица обращены друг к другу.

Сексуальная позиция 2 — Углубленный

Женщина ложится на кровать и держит бедра как можно ближе к груди. Мужчина становится на колени рядом с партнершей, упирается ногами женщины в свою шею и становится доминирующим лицом. Эта сексуальная позиция дает возможность глубокого проникновения и интенсивной стимуляции точки G.

Сексуальная позиция 3 — Со спинкой

Женщина сидит на столе, парте или стиральной машине и раздвигает бедра. Мужчина стоит как можно ближе к женщине, держит ее за талию и контролирует ее движения. Партнер также может сесть на кровать, тогда он будет стоять на коленях между ее бедрами.

Поза для секса 4 — спиной к стулу

Он садится на стул, кресло или диван. Перевернутая женщина сидит у него на коленях, спиной касаясь его груди. Женщина задает темп, а мужчина ласкает грудь и клитор.

Сексуальная позиция 5 — Стоя

Они оба обращены друг к другу. Мужчина прислоняет женщину к стене и закидывает одну ногу себе на бедро. На этот раз именно он определяет темп. Позиция требует достаточно хорошей физической подготовки.

Сексуальная поза 6 — В тачке

Эта сексуальная позиция также требует хорошего физического состояния, однако удовольствие, которое можно получить таким образом, стоит жертв. Пара стоит на коленях, мужчина стоит за перевернутой женщиной, опираясь на ее руки. Затем мужчина поднимает бедра и ноги женщины вверх.

Поза для секса 7 — Свеча

Партнер становится на колени на пол или кровать, кладет прямые ноги лежащей лицом к себе женщины себе на плечи и хватает ее за колени. Положение позволяет очень глубокое проникновение.

Поза для секса 8 — Паук

Они оба обращены друг к другу. Женщина кладет свои раздвинутые бедра на раздвинутые бедра своего партнера и приближается к нему. Ее руки лежат на спинке кровати, поддерживая движения, ведущие к общему удовольствию.

Поза для секса 9 — На подушке

Партнер подсовывает ей под ягодицы подушку, отчего ее бедра сильнее придвигаются к мужчине. Благодаря ей у женщины появляется большая возможность контролировать все действие, что обязательно понравится ей и ее партнеру.

4. Другие позы для секса

Помимо классической позы и позиций, известных из Камасутры, стоит также узнать о других, часто даже более горячих позициях, которые позволят им обоим достичь вершины.

4.1. Сексуальная позиция — Огненный круг

В этой позе целоваться невозможно, вместо этого стимуляция клитора может доставить удовольствие женщине. Партнеры сидят лицом друг к другу. Женщина, опираясь на руки, обхватывает ногами своего партнера.

Мужчина перекидывает одну ногу через ее талию. Он опирается на одну руку, согнутую в локте. Другой, тот, что со стороны верхней ноги, обнимает партнера. Эта поза создает особое ощущение близости, даже если женщина не обнимает своего партнера. Однако вы можете посмотреть себе в глаза.

Женщина может стимулировать клитор самостоятельно, но это может делать и партнер. Недостатком может быть ограниченное количество ходов, но не всем это покажется невыгодным. Это позволяет вам достичь вершины в более медленном темпе.

Некоторые люди говорят, что их беспокоит невозможность увеличить темп от волнения. В таких ситуациях, конечно, стоит поменять позицию в конце.

4.2. Поза для секса — Леди Макбет

Женщина сидит спиной к партнеру. Ее ноги находятся по обе стороны от бедер мужчины. Благодаря такому положению у женщины есть свобода движений, она может определиться с глубиной проникновения и темпом.

Поза леди Макбет помогает женщине сломить сопротивление позициям сзади. Это работает, даже если женщина худощавого телосложения, а мужчине, наоборот, еще есть что о ней сказать,

Позиция леди Макбет в то же время допускает нежность и особую близость. Партнер может прижимать женщину к себе или касаться ее груди. Также нет проблем с проникновением в ее клитор.

4.3. Сексуальная поза — тачка 2

Изделие рекомендуется парам, которые значительно отличаются размерами или любителям с избыточным весом. Партнер лежит на спине, партнер стоит перед ней на коленях. Женщина обвивает ногами его торс, и он начинает проникать в него.

Сила и глубина толчков в этом случае определяются мужчиной, хотя влияние на них оказывает и партнерша, поднимая и подтягивая ягодицы, благодаря чему он и его партнер более сильные ощущения.

4.4. Сексуальная позиция — запутанная

Это довольно легкая позиция. Мужчина садится, а женщина садится на него и направляет его член в сторону влагалища. Она закрывает его шею руками, а ногами за спину партнера.

В этом положении он женщина является активной стороной и она задает темп. Здесь большое влияние на интенсивность ощущений оказывает степень переплетения ее ног и рук вокруг мужчины.

Однако, если она поднимает ягодицы выше, а партнер кладет на них руки, это также может повлиять на скорость действия и предотвратить перенапряжение партнера.

В это время пара может посмотреть друг другу в глаза, нежно обнять или поцеловать друг друга. Мужчина может коснуться губами шеи, женской груди. Также возможна сильная и глубокая стимуляция клитора.

4.5. Сексуальная позиция — М

Название происходит от того, что соединенные тела мужчины и женщины напоминают букву М. Как это сделать? Мужчина ложится на спину, при этом согнув ноги в коленях. Партнер садится на него и опирается на его ноги. Он сгибает колени, помещая ноги в руки мужчины.

Это отличная позиция для женщин, которые хотят решать, насколько интенсивными будут ощущения, и контролировать ход полового акта. Благодаря устойчивой опоре (ноги партнера для нее, земля для него) эта позиция позволяет заниматься любовью длительное время даже без хорошей физической формы.

Это также позволяет эффективно раздражать переднюю стенку влагалища, что может способствовать эякуляции у женщин. Недостатком может быть отсутствие зрительного контакта, а также небольшая возможность свободного прикосновения. Однако возможно держась за рукикоторые могут помочь с эмоциональным удовлетворением.

4.6. Сексуальная позиция — крест

Название этого предмета относится к форме тел пары. Мужчина ложится на спину, слегка раздвигает ноги, а голову кладет на подушку. Партнерша садится на нее боком, откидывается назад, перенося вес на выпрямленные руки, и слегка разводит выпрямленные ноги.

Эта позиция особенно привлекательна для мужчин, которые хотели бы заниматься по-другому. Дамам не нужно беспокоиться о том, что мужчина зайдет слишком далеко. Однако Господь может усилить ощущения своей партнерши, стимулируя ее клитор.

4.7. Сексуальная поза — для наездницы (наездницы)

Позиция хорошо известна не только опытным парам. Это не требует больших усилий от мужчин, но лень обычно не является мотивом для этой позиции.

Для многих мужчин это реализация фантазии о женском доминировании. Она проявляет инициативу, но также, контролируя темп, наклон и ход действия, она почти доводит себя до вершины.

Наездница хорошо работает, если у партнера больше опыта, чем у партнера. Очень возможно, что вам обоим понравится эта позиция, и она будет одной из самых отработанных.

Помимо телесных ощущений, партнер также может любоваться видом своей женщины, а она может подстраивать глубину и темп под свои нужды. В этом положении возможна дополнительная стимуляция клитора и груди.

4.8. Сексуальная позиция — измененная наездница назад

Эта поза может стать проблемой для неопытных женщин, сопротивляющихся сексу. С одной стороны, это тыловая позиция, с другой, это женщина, способная взять на себя власть и инициативу.

Создается впечатление, что женщина сидит спиной к мужчине. Чтобы обеспечить расслабление мышц нижнего отдела позвоночника и полностью раскрыться ощущениям, она должна сидеть широко и устойчиво, слегка согнув ноги.

Мужчина должен иметь прочную опору, предпочтительно укрепленную, например, подушкой для верхней части позвоночника. Кровать размера «queen-size» и пол могут быть подходящими. Людям с проблемами спины может подойти модифицированное положение всадника, а не только назад. Важно поддерживать спину партнера.

4.9. Сексуальная поза – сидя спиной в ванне.

Это расслабляющее положение, которое лучше всего использовать в воде. Вам понадобится удобная, большая ванна, которая будет поддерживать спину мужчины.

Он удобно садится, прислонившись к стене ванны. Она сидит спиной к партнеру. Вода дополнительно избавляет от лишнего веса, оказывает расслабляющее и согревающее действие. Эта позиция обычно нравится, потому что она хорошо работает даже после тяжелого, утомительного дня. Если ванна большая, очень крепкие ножки не нужны.

Стоит позаботиться о ароматические свечи, эфирные масла, которые дополнительно поднимут вам настроение. Конечно, можно использовать и эту позу без ванны, но она может оказаться очень утомительной, заставляя пару с большими усилиями дойти до финала.

4.10. Сексуальная позиция — на грани

Идеальное место, чтобы попробовать во время отпуска. В комфортной версии его можно использовать в отеле. Мужчина удобно сидит на краю, например, кровати. Он устойчиво упирается спиной в подушку или в стену. Партнер сидит на нем, как будто это пастушка. Он регулирует ритм и глубину, а для баланса его также можно поддерживать на подушке.

Здесь пригодятся массивные подушки, которые окажут хорошую поддержку мужской спине. Джентльменам нравится эта позиция, потому что она не очень утомительна для них. Это также хорошая возможность стимулировать клитор. Она, с другой стороны, может без ограничений целовать своего партнера и, например, гладить его грудь.

в отношении минусы положения на краю — сидя на краю можно повредить ноги. На мягкой постели женщина это почувствует раньше, потому что будет находиться в неестественном положении.

4.11. Сексуальная поза — осьминог

Поза осьминога в сексе очень нравится многим парам. Мужчина ложится на бок и поднимает ногу. Женщина становится на колени и скользит между бедрами мужчины. В зависимости от потребности упирается ягодицами в ступни или остается прямой.

У этой позы много плюсов, больше всего теснота и удобство (в основном для мужчин, но женщины тоже не устают). Он допускает свободное прикосновение, а женщина может влиять на интенсивность полового акта, растирая при этом интимные места. Целоваться сложно, но возможно, если она наклоняется вперед. Однако он должен быть осторожен, чтобы не повредить бедро ноги.

4.12. Сексуальная позиция — трапеция

В этой позе доминирует мужчина, обмен поцелуями невозможен. Он садится на край кровати, упираясь ногами в пол. Его партнерша сидит на его бедрах, обхватив ногами его талию.

После введения члена она медленно откидывается назад, пока ее голова не коснется земли. Таз плотно прилегает к бедрам мужчины, поэтому проникновение может быть глубоким и приятным.

Эта позиция не сложная, но требует доверия. Движения мужчины стимулируют точка G, кроме того, он имеет исключительно легкий доступ к бедрам и клитору женщины.

Помимо того, что она должна доверять своему партнеру, она также должна полностью расслабиться. В этой ситуации ему приходится принимать мужское доминирование — он поддерживает и задает ритм. Идеальная позиция для женщин, которые любят время от времени поддаваться.

4.13. Сексуальная позиция — бабочка

Поза немного напоминает позицию М, но сложнее ее. Женщина сидит на бедрах партнера, раздвинув ноги. Он откидывается на руки.

Мужчина также опирается на руки. Оба могут влиять на ход действия, двигая бедрами. Она может усилить ощущение, если оттолкнется ногами. Таким образом, это спровоцирует скользящие движения.

Преимуществом, безусловно, будет возможность взаимного наблюдения и проверки своих реакций. Кроме того, если она в хорошей форме, она может стимулировать клитор рукой. Он также может попросить сделать это своего партнера, но это может быть довольно неудобно, так как вам придется переносить свой вес на одну руку.

Многим женщинам эта позиция не нравится. Отсутствие спинки вызывает меньший комфорт и трудно расслабиться. Также нет возможности обменяться поцелуями, а у женщин часто немеют ноги.

В бабочке из Камасутры движения бедер пары идут в противоположных направлениях, что может быть уникальным, но также ощущаться не синхронизированным и, таким образом, отвлекающим.

4.14. Сексуальная поза — кресло

В этом положении мужчина садится на кровать с прямыми ногами. Он осторожно наклоняет спину, чтобы опереться на руки. Женщина садится, положив ноги на плечи мужчины. Чтобы удержать равновесие, ей тоже следует немного откинуться назад, упираясь руками в кровать.

Эта позиция требует координации и некоторой силы от обоих партнеров. Дамам можно помочь, согнув ноги в коленях. В этой позиции женщина берет штурвал, имея полный контроль над глубиной проникновения и движениями, что может быть привлекательным для обеих сторон.

4.15. Сексуальная позиция — сорока

В этой позиции женщина является активной стороной. Она садится на мужчину, решает глубину проникновения. В зависимости от потребностей он может перемещаться вверх и вниз по оси полового члена. Человек может совершать с ним ограниченные движения, если откидывается назад и поддерживает его руками.

К выбору спинки следует отнестись внимательно, чтобы не навредить себе. Стул может опрокинуться, а некачественная мебель может вызвать боль в ногах или позвоночнике. Кресло или диван могут быть хорошим вариантом.

Такое положение, как и у большинства сидячих людей, может ограничивать движения, но это не обязательно недостаток. Иногда желательно, потому что допускает взаимную наблюдательность, узнавание друг друга, близость и нежность. Это также очень интимно.

Лучше не делать предположений о том, какой темп, глубина или угол наклона будут оптимальными для вас. Лучше протестировать и сделать выводы. В успешный секс также должно быть место для игры.

4.16. Сексуальная позиция — прямой наклон

Это поза, в которой, как и у осьминога, возможна дополнительная стимуляция клитора. Женщина лежит на спине, одна нога опирается на спину партнера.

Мужчина стоит перед ней на коленях. Он держит ее ноги как лежащими, так и поднятыми. Свободными руками женщина может стимулировать клитор или яички своего партнера.

Этот предмет не так популярен, как осьминог, но именно женщине он может принести особые переживания. Эта позиция допускает любую глубину проникновения.

4.17. Сексуальная позиция — ведро

Поза немного напоминает кресло, но расположение женских ног выглядит немного иначе. Это требует некоторой тренировки, но нельзя забывать, что самое главное — это взаимное внимание и близость.

Партнеры сидят лицом друг к другу, согнув ноги в коленях. Женщина делает это сильнее, приближая ноги к груди. Они оба движутся близко друг к другу. Мужчина обхватывает ногами бедра партнерши, и она поднимает ноги вверх. Таким образом, он помещается между бедрами мужчины, обеспечивая проникновение.

Благодаря такой позе возможно глубокое сближение, а сжатые бедра женщины доставят мужчине дополнительные ощущения. Быстрая утомляемость партнерши может быть недостатком, но если она ляжет на спину, то может продлить действие в более удобной позе.

4.18. Сексуальная позиция — трон императора

Эта позиция нравится мужчинам из-за взглядов. Однако ей также может быть некомфортно, что является следствием ограниченного влияния на ход действия. Мужчина сидит с прямыми ногами (или на икрах), а женщина сидит к нему спиной, откинув ноги назад.

На темп действия в основном влияет женщина. Он может двигаться вверх и вниз, вперед и назад, обеспечивая тем самым дополнительные стимулы. Партнер может легко прикасаться к женщине, потому что его руки свободны.

4.19. Сексуальная поза — карета

Это сидячее положение лицом к лицу. Он популярен, хотя и не гарантирует сенсации. Женщина садится на своего сидящего партнера, который опирается на руки позади нее. Она обхватывает его ногами и, согнув их, кладет мужчине на плечи.

Он также может расположить их вдоль них, но этот вариант будет сложным. Партнер также упирается руками в спину, она может обхватить ими лодыжки партнера. В такой позе женщина без проблем контролирует темп действий.

После введения полового члена партнер может откинуться назад таким образом, чтобы раздражать точку G женщины, расположенную на верхней стенке влагалища. Недостатком может быть то, что руки в этом положении легко страдают. Кроме того, мужчина мало влияет на темп полового акта и возможное прерывание действия.

4.20. Сексуальная позиция — амазонка

Этот предмет оценят дамы, которые хотят доминировать в спальне. Он ложится на спину, сгибает ноги и прижимает их к груди. Она садится на его ягодицы, а он обнимает ее так, что кладет ноги на плечи женщины. Он держит ее ягодицы руками.

В такой системе именно женщина определяет глубину проникновения. Однако, если мышцы ее бедер не натренированы и не сильны, она не сможет долго удерживать это положение и ей придется менять позы.

Поза утомительная для женщин, а у мужчины могут болеть спина и ноги. Партнерша может разгрузить мышцы ног, если схватит руки мужчины. Эта процедура будет успешной, если он выпрямит их в локтях.

4.21. Сексуальная позиция — сидя боком

Эта позиция очень сложная. Мужчина удобно усаживается на сиденье, женщина садится боком. Со сведенными ногами и ограниченным пространством для маневра может быть трудно попасть, но совершать движения, доставляющие вам удовольствие, практически невозможно.

Это лучший повод для близости, чем для полового акта. Хотя это положение похоже на сидячее положение лицом к лицу, соединение ног ограничивает возможность стимуляции.

Однако, если это можно сделать, помощник может быть более доволен, чем помощник. Его влияние на действие довольно ограничено, но он может по-разному заботиться о своем удовольствии.

4.22. Сексуальная поза — шезлонг

Эта поза может быть использована в нескольких вариантах – в «шезлонге» может быть как мужчина, так и женщина. В этом варианте он садится, расставив ноги, а она лежит между его бедрами, прижавшись ягодицами к его промежности.

Он поднимает ноги вверх и упирается ими в туловище. Он упирается руками за спину, чем выше ноги, тем глубже проникновение. Важно отметить, что сама позиция требует значительной глубины проникновения. Обхватив руками бедра мужчины, женщина может контролировать темп действия.

Джентльмены, комплексующие из-за слишком маленького члена, в этом случае могут полностью расслабиться – она обязательно почувствует это так, как это соответствует ее ожиданиям.

4.23. Сексуальная позиция — ловушка любви

Наверное многие знают популярную сексуальная поза цветка лотоса. Положение ловушки любви несколько похоже, но сложнее. Это также может напоминать ему более трудную колыбель.

Он приседает на корточки, и она оседлала его ноги, плотно обхватив их за бедра, крепко обняв друг друга. Он требует, чтобы оба партнера были в хорошей физической форме — в основном потому, что в нем сложно удерживать равновесие.

Однако эта позиция обеспечивает глубокое проникновение, близость и общее сильное ощущение. Однако успех во многом зависит от маневров женщины, она инициирует толчки и задает темп, а также может способствовать продлению полового акта.

Кроме того, эта позиция производит медленные, нежные и точные толчки, которые могут задержать мужской финал. Клитор сильно стимулируется, поэтому, если партнерам удается дожить до конца, оргазм может быть чрезвычайно захватывающим. Вы также должны быть осторожны, потому что внезапное увеличение темпа вашего партнера может быть связано с более быстрой эякуляцией.

4.24. Сексуальная позиция — мостик

Этот предмет рекомендуется для людей, которые особенно спортивны и скучают одновременно. Мужчина делает грудину дугообразной, в которой вес тела ложится на ноги и руки. Если ему удается это сделать, его партнер оседлает его.

Эта поза может быть опасной, потому что в ней можно пораниться, повредив ногу, руку или даже позвоночник. В положении мост управляет женщина, задавая темп и угол наклона. Таким образом, он может реализовать фантазию доминирующей женщины, хотя это возможно и гораздо более простым способом.

Мужчине трудно испытывать какое-либо физическое удовольствие в этой позе, так как все его внимание сосредоточено на выживании. Это также возможно смена ролейесли ваш партнер хотел тренироваться.

Также есть версия для новичков. Женщина вместо того, чтобы держать ноги на полу, может обхватить ими ягодицы партнера. Если это все еще слишком тяжело, он может лечь на кровать, положив руки ей на бедра.

Он держит ноги вне опоры и переносит на них вес. Благодаря этому обеспечивается безопасность и дополнительная стимуляция, однако тогда это положение уже не является мостом.

4.25. Половая позиция — колыбель

В такой позе можно быстро устать, но удовольствие гарантировано. Оно чем-то похоже на положение моста, но намного легче его. Женщине не обязательно делать для этого полную грудину, то есть наклонять голову и приподнимать грудь.

Вес тела переносится на прямые руки и согнутые в коленях ноги. Мужчина становится на колени перед женщиной, контролируя темп и глубину проникновения. Большим преимуществом этой позы является возможность поддержания зрительного контакта между партнерами.

Свободные руки мужчины позволяют ему стимулировать другие части тела женщины, что может быть очень возбуждающим для многих мужчин. В то же время для многих дам, учитывая, что вес тела опирается на руки, это может быть очень утомительно.

4.26. Сексуальная позиция — струна

Женщина лежит на животе, а мужчина на ее спине. Оба идут прямо, как струны. Под таз женщины хорошо подложить полотенца или подушку.

Эта позиция очень нравится мужчинам, потому что приподнятый таз позволяет глубоко проникать, поэтому доставляет массу удовольствия без особых усилий.

Поза может напоминать натиск жеребца, а благодаря подушке удовольствие может быть еще больше. Кроме того, если партнер имеет лишний вес, ему может понравиться эта поза.

4.27. Сексуальная позиция — на нападающем

Мужчина лежит на спине, ноги согнуты. Она, стоя к нему спиной, оседлала его. Ее руки лежат на его коленях. Эта позиция дает особый зрительный опыт, который может быть особенно привлекательным для мужчин.

Темп в этой позе задает женщина. Такое положение только кажется простым, потому что пенис может легко выскользнуть; он может даже повредиться во время интенсивных движений.

Эта позиция особенно удобна для мужчин с маленьким пенисом, так как он полностью входит во влагалище. Женщинам может быть неудобно, если их тело слишком сильно наклонено вперед, но достаточно сидеть прямо, чтобы уменьшить этот дискомфорт.

4.28. Сексуальная позиция — Л.

В конце концов, довольно сложная позиция, особенно для дамы (если вы в хорошей форме, лучше отпустите), но если вам это удастся, оргазм компенсирует все тяготы.

Партнер становится на колени перед партнером. Она лежит, одна нога согнута, а другая прямая. Максимально отклоняется в сторону, так же, как и при изготовлении шпагата, чтобы ножки образовывали прямой угол. Партнер имеет отличный доступ к ее клитору.

В позиции L он может стимулировать свою партнершу и доводить ее до кипения разными способами. Джентльмены могут оценить эту позицию еще и из-за прекрасного вида. Эта позиция требует глубокого проникновения, что делает ее не совсем подходящей для начала секса.

Мужчина может помочь своей партнерше держать ноги широко и поддерживать их, если она держит их с внутренней стороны бедер. Также можно проверить это положение на краю стола или кровати, тогда партнер стоит или стоит на коленях.

5. Лучшие позы для секса

Позиции в постели, которые считаются лучшими и гарантируют интенсивность ощущений и долгий секс:

миссионерская поза — позволяет ощутить близость тел партнеров,

— позволяет ощутить близость тел партнеров, сидячее положение — партнер сидит на партнерше, эта позиция также дает возможность ощутить близость тел и глубокое проникновение,

— партнер сидит на партнерше, эта позиция также дает возможность ощутить близость тел и глубокое проникновение, положение на всаднике — партнер определяет темп полового акта, а также может регулировать мужскую эякуляцию,

— партнер определяет темп полового акта, а также может регулировать мужскую эякуляцию, положение с тыла — женщина лежит на животе,

— женщина лежит на животе, Восьмерка желаний — женщина проявляет инициативу, может двигаться в любом темпе,

— женщина проявляет инициативу, может двигаться в любом темпе, поза раком — партнер может свободно касаться груди партнерши или ласкать рукой ее клитор,

— партнер может свободно касаться груди партнерши или ласкать рукой ее клитор, дикий восторг — в этом положении партнер имеет идеальный доступ к партнеру,

— в этом положении партнер имеет идеальный доступ к партнеру, морская звезда — партнер может свободно ласкать свою партнершу, женщина также может делать это сама,

— партнер может свободно ласкать свою партнершу, женщина также может делать это сама, глубина океана — партнерша может определиться с глубиной проникновения, а также с его темпом, так как ее ноги закинуты на плечи партнерши,

— партнерша может определиться с глубиной проникновения, а также с его темпом, так как ее ноги закинуты на плечи партнерши, метод остановись и иди — женщина ласкает партнера до тех пор, пока он не близок к эякуляции, затем останавливается и через некоторое время снова начинает ласкать,

— женщина ласкает партнера до тех пор, пока он не близок к эякуляции, затем останавливается и через некоторое время снова начинает ласкать, Китайский метод — заключается в выработке соответствующего эректильного рефлекса, для достижения эффекта нужно массировать область между яичками и анусом XNUMX раз в день, мужчина может делать это сам или обратиться за помощью к партнерше.

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