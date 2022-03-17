Противозачаточные таблетки без секретов — часто задаваемые вопросы о оральной контрацепции. Ответ экспертов WP abcZdrowie
Противозачаточные таблетки почти на 100 процентов. защита от беременности [123rf.com]
Оральная контрацепция является одним из наиболее часто используемых женщинами методов контрацепции. Его могут использовать как молодые люди, только вступающие в половую жизнь, так и пожилые женщины.
Противозачаточные таблетки могут быть двухкомпонентными или однокомпонентными. Врач-гинеколог решает, какие таблетки следует принимать женщине.
Согласно индексу Перла, только 1 женщина из 100 000, принимающая таблетки каждый день, беременеет. Чаще всего оплодотворение происходит в результате неправильного принятия контрацепции.
Мы собрали самые частые вопросы, возникающие на нашем сайте в связи с приемом оральных контрацептивов. На них отвечают эксперты WP abcZdrowie.
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