Противозачаточные таблетки почти на 100 процентов. защита от беременности [123rf.com]

Оральная контрацепция является одним из наиболее часто используемых женщинами методов контрацепции. Его могут использовать как молодые люди, только вступающие в половую жизнь, так и пожилые женщины.

Противозачаточные таблетки могут быть двухкомпонентными или однокомпонентными. Врач-гинеколог решает, какие таблетки следует принимать женщине.

Согласно индексу Перла, только 1 женщина из 100 000, принимающая таблетки каждый день, беременеет. Чаще всего оплодотворение происходит в результате неправильного принятия контрацепции.

Мы собрали самые частые вопросы, возникающие на нашем сайте в связи с приемом оральных контрацептивов. На них отвечают эксперты WP abcZdrowie.

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